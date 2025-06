Gli otto anni decisivi. L’ottavo a sedersi in panchina nell’era Corrado

Gilardino è l’ottavo allenatore a sedersi sulla panchina nerazzurra nell’era Corrado (Gattuso escluso: l’attuale commissario tecnico della Nazionale era già presente una volta insediata la nuova società). Il primo fu Gautieri nel 2017 in Serie C, nell’anno dei tre allenatori (dopo di lui Pazienza e Petrone), prima di dare il via all’era Luca D’Angelo, per distacco il più longevo in questo lasso di tempo e non solo: con 205 panchine (in due spezzoni), l’attuale tecnico dello Spezia è il secondo per presenze alla guida del Pisa. Dopo la finale dei playoff persa contro il Monza nel 2022, ha avuto luogo l’interregno di sei partite di Rolando Maran, prima del ritorno dell’"omone", in una stagione macchiata da un negativo finale. Quindi, nell’estate del 2023, dopo il secondo saluto a D’Angelo, è stato il turno di Alberto Aquilani. Aspettative non rispettate, con la squadra che ha terminato il campionato al tredicesimo posto in classifica. Non aver raggiunto i playoff, e un feeling mai creato con la piazza, ha portato all’inevitabile addio. Al suo posto, Inzaghi. Come è andata? Non c’è nemmeno bisogno di dirlo. La migliore stagione della storia del club in termini di punti conquistati in campionato, e il ritorno in Serie A dopo trentaquattro anni. La separazione, insperata, è stata voluta dall’allenatore in seguito alla oramai celebre "differenza di vedute" tra le parti. Adesso è il turno di Alberto Gilardino. L’allenatore, oltre alla missione di centrare la salvezza da neopromossa in campionato, ha anche l’obiettivo di mantenere il proprio posto in una panchina, quella del Pisa, che non riesce a vedere seduto lo stesso allenatore oramai da quattro stagioni.

Lorenzo Vero