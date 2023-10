Grandi firme e gli attaccanti da copertina

Sul terreno del "Penzo" oggi pomeriggio si incroceranno due dei centravanti tecnicamente e tatticamente più importanti di tutto il torneo. Da una parte il nostro Ernesto Torregrossa, ormai convocato in pianta stabile anche nella selezione del Venezuela, dall’altra Joel Pohjanpalo, autentico faro dell’attacco lagunare e punto di riferimento anche per la nazionale finlandese. Il numero 10 nerazzurro ha dovuto stringere i denti nella primissima parte del campionato, lavorando sodo per smaltire tutti gli acciacchi accumulati nei mesi precedenti. Ma nella gara con il Cittadella ha mostrato tenuta atletica e la solita brillantezza mentale quando ha la palla fra i piedi.

Non a caso mister Aquilani lo ha quasi coccolato nelle settimane che lo separavano dal ritorno in campo, convinto di poter affidare a lui le chiavi della manovra offensiva. Contro il Cittadella è arrivato il primo assist dell’annata, a corredo di un match in cui ha viaggiato all’81% di accuratezza nei passaggi. Nell’ultima sfida disputata invece Pohjanpalo ha fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto consegnare al Venezia il pareggio sul terreno della Reggiana: da inizio stagione l’ariete finlandese ha siglato 3 gol e 2 assist, confermandosi il regista avanzato della manovra della squadra guidata da mister Vanoli. Pohjanpalo è senza dubbio una delle grandi firme di questa Serie B.

Attenzione anche ai duelli basati esclusivamente sulla tecnica: se da una parte il Pisa può contare su Lisandru Tramoni, Esteves e Arena, il Venezia risponde con l’estro del norvegese Johnsen: un solo assist da agosto, ma la bellezza di 33 dribbling tentati (dei quali 15 riusciti), a conferma del fatto che si tratta di un giocatore capace di creare parecchi grattacapi se lasciato libero di attaccare.

M.A.