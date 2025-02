"Gruppo speciale e tifosi magici". Meister pronto a prendersi il Pisa

Meister, scelgo te! Cesena può essere la chiusura di un cerchio per l’attacco nerazzurro. All’andata infatti, alla quarta presenza in campionato, fu Alexander Lind a sbloccarsi, segnando il primo gol in nerazzurro, condito anche da un assist. Stavolta invece, con l’assenza del numero 45, espulso dopo essere entrato in campo dalla panchina, per protestare contro l’esultanza del calciatore del Cittadella Pandolfi, potrebbe essere il nuovo acquisto Henrik Meister a salire in cattedra.

Finora l’inizio della torre di Copenaghen è stato travagliato e di sacrificio, con quattro presenze, di cui una dal primo minuto, schierato per ben tre volte da trequartista. Il battesimo con il Catanzaro è durato solo un quarto d’ora, con la sostituzione a causa dell’espulsione di Marin. Le successive due gare contro Salernitana e Palermo invece hanno visto Inzaghi confermarlo dietro l’unica punta Lind per necessità, visto l’infortunio di Tramoni. Un ruolo non suo, considerando che Meister è un attaccante puro, anche se ha nella corsa a tutto campo uno dei suoi cavalli di battaglia, nonostante la grande stazza.

Gli ultimi 20 minuti di Pisa-Cittadella invece lo hanno visto entrare in un momento complesso, nel quale non è riuscito a dare il meglio di sé. A differenza di Lind però, all’esordio con lo Spezia, ma poi sottoposto a un lavoro specifico per alcune settimane e in seguito sbloccatosi all’ottava partita da quando era stato acquistato dai nerazzurri, Meister non ha avuto le stesse tempistiche di ambientamento ed è subito stato gettato nella mischia. Ora sul numero 14 una grande responsabilità, ma senza patemi d’animo, quella di non far rimpiangere l’assenza di un giocatore che, da quando ha tolto il posto a Nicholas Bonfanti, dai titolari non è più uscito dall’inizio dello scorso ottobre.

Il candidato più probabile a prendere il posto di Lind, anche considerando il rientro di Tramoni, è proprio il danese, fermo restando che Inzaghi potrebbe anche giocarsi la carta Moreo, qualora lo ritenesse opportuno, dato anche il rientro di Morutan tra i titolari, ad aumentare ulteriormente le possibilità tra trequarti e attacco. Le opzioni restano comunque molteplici, ma ora il Pisa, che si è confermato difesa granitica, con la migliore difesa del girone di ritorno, è chiamato anche a migliorare il dato delle ultime gare in attacco.

Meister intanto si conferma innamoratissimo dei colori nerazzurri. "Questo gruppo è speciale e i nostri tifosi sono magici" ha detto qualche giorno fa, con un secondo post dopo l’applauso tributato a lui dal pubblico in seguito alla sostituzione dopo un quarto d’ora col Catanzaro. Adesso tocca a lui.