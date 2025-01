Pisa, 13 gennaio 2025 - Adesso è ufficiale, Henrik Meister è un giocatore del Pisa: “Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Stade Rennais Football Club (Francia) per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione di riscatto) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Henrik Wendel Meister che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori", annuncia la società nerazzurra, dopo l'arrivo del transfer internazionale. "Attaccante di nazionalità danese, classe 2003, Meister è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili delle Società BK Skjold e Boldklubben 1903 prima di approdare nel 2021 al Fremad Amager in Terza Divisione; da lì la rapida scalata con il trasferimento in Norvegia al Sarpsborg 08, l’approdo nella Massima serie con la Prima squadra, le 9 reti messe a segno in 21 presenze e il passaggio nell’estate scorsa allo Stade Rennais FC nella Ligue 1 francese. Da oggi giocherà in Italia, all’ombra della Torre Pendente: ad Henrik rivolgiamo un caloroso benvenuto, con i migliori auspici per l’esperienza nel nostro Club”, conclude il club in una nota.