I BALLOTTAGGI. Stengs scalpita. Duelli in difesa

Due giorni alla partita. Aumenta la curiosità per prevedere che squadra potrà schierare Gilardino. Dopo aver confermato per dieci undicesimi la stessa formazione nelle prime due giornate di campionato, contro l’Udinese potrebbero esserci più novità. Chi si candida maggiormente a una maglia da titolare è Stengs. L’olandese, dopo due settimane di lavoro con la squadra, potrebbe insidiare il posto di Stefano Moreo o di Matteo Tramoni, mettendo a disposizione della squadra tutta la qualità del suo piede mancino. Nello stesso ruolo, anche Cuadrado – che giocherà da ex, furono i friulani a portarlo in Italia a inizio carriera – potrebbe avere spazio dal primo minuto. Molto difficile che Gilardino possa cambiare entrambi i trequartisti, mentre un nome nuovo non è da escludersi. Come punta centrale alte le percentuali per Henrik Meister. Il numero nove, già titolare nelle prime due, ha continuato a lavorare a San Piero a Grado, mentre M’Bala Nzola, che dalla sua gode di una fiducia in aumento dopo il gol segnato con l’Angola, si presenta alla partita con pochissimi allenamenti sulle spalle. In difesa potrebbe scalpitare per un posto Giovanni Bonfanti come braccetto sinistro, potendosi ricostituire la difesa della promozione con Caracciolo e Canestrelli. Sarà ballottaggio con Lusuardi e Denoon. Per quanto riguarda gli altri ruoli, confermati Semper in porta così come Aebischer e Marin in mediana, con Angori e Touré che proseguiranno ad agire sulle rispettive corsie.

Lorenzo Vero