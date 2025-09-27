I biglietti. Domenica verso il tutto esaurito. Esodo a Bologna

Mister Gilardino ha a disposizione l’ultimo allenamento per sciogliere i dubbi sulla formazione che domani affronterà il derby con la Fiorentina. Nella rifinitura sul prato dell’Arena Garibaldi i nerazzurri proveranno le ultime situazione tattiche che potranno risultare decisive nella sfida con i viola, sia in fase offensiva che in quella difensiva. Sono anche le ultime ore per acquistare un tagliando utile ad accedere all’Arena Garibaldi: nei settori pisani restano in vendita appena una decina di biglietti di gradinata e circa 300 quasi equamente suddivisi tra tribuna inferiore e superiore. Da Firenze invece arriveranno non più di 500 sostenitori: il forfait dichiarato dai gruppi ultras della curva Fiesole ha indotto anche molti altri tifosi "non organizzati" a disertare quella che, anche nell’ambiente viola, era una delle trasferte più attese della stagione.

Ha preso invece definitivamente quota la prevendita per la trasferta di Bologna, in calendario la prossima settimana: il Pisa giocherà in casa dei felsinei, freschi vintcitori della Coppa Italia, domenica 5 ottobre con il sostegno di oltre 2mila tifosi. Originariamente il club rossoblu aveva messo in vendita i 2500 tagliandi del settore ospiti del "Dall’Ara" con il requisito della Tessera del tifoso, come richiesto dalla Questura bolognese. Nell’ultima riunione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, però, non si è ravvisato alcun profilo di rischio attorno alla partita e, quindi, è stata tolta la restrizione: nel giro di pochissime ore il dato dei biglietti venduti ai tifosi pisani ha fatto registrare il tutto esaurito. M.A.