I cinque motivi per non perdere Cesena-Pisa

Pisa, 14 febbraio 2025 - Contro il Cesena la corsa alla Serie A prosegue per i nerazzurri, battuti dal Cittadella, ma vogliosi di riprendersi e di tornare a vincere.

UN QUARTETTO DI GARE IMPORTANTI - All'orizzonte un quartetto di gare importanti e determinanti. Si comincia col Cesena, battuta in campionato all'andata, mentre in Coppa Italia arrivò una sconfitta. Poi toccherà alla Juve Stabia, altro cliente ostico dato che in campionato all'andata non andò bene e in trasferta giunse un'altra sconfitta. Poi, come noto, arriverà la volta dei due scontri diretti dell'1 e 9 marzo, rispettivamente contro Sassuolo e Spezia. Sarà una settimana determinante per il torneo Cadetto.

IL RITORNO DI TRAMONI - Dopo un mese di stop rientrerà in campo Matteo Tramoni. Il calciatore sarà a disposizione di Filippo Inzaghi in seguito a quattro gare senza scendere in campo. Sarà lui tra i titolari? Oppure toccherà ad altri? Inzaghi sta facendo molti esperimenti in merito, dalla conferma di Morutan fino a provare anche Solbakken sulla trequarti. I nodi saranno sciolti domani alla rifinitura.

ABBONDANZA - C'è tanta abbondanza con i rientri di Touré e Marin dopo le squalifiche. A centrocampo infatti Inzaghi potrà contare sul rumeno, quindi su Solbakken, Hojholt, Abildgaard e Piccinini con ben cinque giocatori per due maglie. Inoltre sulle fasce ci sono quattro calciatori per due divise, con Castellini che va ad inserirsi in un reparto che può contare Angori, Touré e Sernicola.

CHI AL POSTO DI LIND? - Con la squalifica dell'attaccante danese, potrebbe essere un altro danese a prendere il suo posto. Il sostituto naturale del numero 45 infatti dovrebbe essere Meister. Il suo impatto, complice anche l'essere schierato sulla trequarti, non è stato dei migliori, ma ora potrebbe essergli data un'importante occasione. Vista anche la tanta scelta sulla trequarti non è escluso anche il possibile impiego di Moreo.

I PRECEDENTI - Nei 26 precedenti tra Cesena e Pisa in Romagna, i bianconeri hanno vinto 12 volte, 9 sono stati i pareggi e 5 i successi nerazzurri, distribuiti tra Serie B e C. La prima vittoria pisana risale al 1969-70 (2-1), seguita da successi negli anni ’90: nel 1992 (2-1 con gol lampo di Ferrante) e nel 1993 (1-0 con rete di Polidori). Nel 2001-02 e nel 2003 il Pisa ottenne un'altra vittoria e un pareggio decisivo per i playoff. L'ultima vittoria pisana a Cesena è del 2007 (2-1 con gol di Kutuzov e Cerci), mentre l’ultimo confronto risale al 2016-17 con la vittoria del Cesena per 2-0. In Serie A si registrano quattro incontri, con tre pareggi e una sola vittoria del Cesena nel 1989 (1-0 gol di Agostini), decisiva per la salvezza.