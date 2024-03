I cinque motivi per non perdere Como-Pisa

Pisa, 15 marzo 2024 - Contro il Como i nerazzurri tornano in trasferta per cercare di rilanciare e continuare a vedere la classifica da una posizione privilegiata dopo due vittorie consecutive. NON C'E' DUE SENZA TRE - Se contro la Ternana per la prima volta dopo un anno i nerazzurri sono riusciti a vincere due partite di fila, col Como il Pisa ha l'opportunità di fare centro per la terza. Non accade da tre anni, precisaente dal 13 marzo 2022, la stagione della finale con il Monza, quando in sequenza la squadra dell'ex D'Angelo vinse prima contro il Crotone per 3-2, poi contro il Pordenone fuori casa 0-1 e infine vinse 3-0 sulla Cremonese, rilanciandosi in ottica Serie A. IL CA-CA-CA - A partire da gennaio sono diventati il punto di riferimento del pacchetto difensivo, dopo mesi nei quali, tra un infortunio e l’altro, non avevano quasi mai potuto giocare insieme, oppure a sprazzi. Calabresi, Caracciolo e Canestrelli, ribattezzati Ca-Ca-Ca da ora in avanti, stanno contribuendo a rendere la difesa nerazzurra sempre più forte e granitica. A parte Canestrelli, di fatto unico perno insostituibile della difesa, oggi il calciatore con il maggior numero di minuti in campo del Pisa (2610), Caracciolo e Calabresi hanno vissuto diversi periodi problematici. OTTAVO POSTO E PLAYOFF - Per la prima volta nel corso della stagione, dopo essere stato sempre a sgomitare tra il decimo e il quindicesimo posto, il Pisa oggi si trova all'ottavo posto. Ci sono tante squadre in un fazzoletto di punti, ma ora il Pisa ha la consapevolezza di potercela fare. MOREO - Moreo, che già con il Cittadella aveva offerto diverse sponde utili, fornendo assist poi non sfruttati da Arena, anche con la Ternana ha contribuito a tenere alta la squadra e a far alzare il baricentro del team anche quando i nerazzurri si stavano schiacciando troppo. Sponde, passaggi decisivi e qualche tentativo di conclusione a rete, prima della rete che ha permesso ai nerazzurri di tornare alla doppia vittoria consecutiva dopo oltre un anno dall’ultima volta. Con il Como un'altra occasione. LORIA - E' salito in cattedra soprattutto Leonardo Loria, offrendo un contributo importantissimo alla causa. Il portiere infatti, ormai divenuto titolare al posto di Nicolas, difficilmente se manterrà queste prestazioni cederà nuovamente la pettorina. Per il portiere si tratta del secondo clean sheet di fila del campionato. Loria ha già superato nelle statistiche, nel campione di quattro partite giocate e in media, le prestazioni del collega brasiliano. Se Nicolas aveva una percentuale del 28% di partite con la porta inviolata, per Loria invece si arriva già al 50% con 2 gare su 4 senza subire reti. Anche nella percentuale di parate su tiri subiti Loria è giunto al 75% contro il 67,7% del collega di reparto. Michele Bufalino