I cinque motivi per non perdere Sassuolo-Pisa

Pisa, 28 febbraio 2025 - Ecco perché questa gara proprio è imperdibile per il finale di stagione.

SFIDA AL VERTICE - Cominciano due settimane pesantissime. Il match tra Pisa e Sassuolo è il primo di un mini tour de Force per i nerazzurri che alla prossima affronteranno lo Spezia. Le ultime undici giornate di campionato saranno decisive per la corsa alla promozione, con il Pisa impegnato in un calendario difficile. Dopo le sfide cruciali contro Sassuolo e Spezia, i nerazzurri affronteranno la Cremonese in casa alla 34ª giornata e avranno solo quattro partite all’Arena Garibaldi.

Lo Spezia, con sei gare casalinghe, ha il percorso più agevole, mentre la Cremonese è attesa dal calendario più complesso, con sfide ravvicinate contro le big. Occhi puntati sugli scontri diretti della 29ª e dell’ultima giornata, che potrebbero decidere la promozione diretta in Serie A.

GROSSO VS. INZAGHI - Una sfida tra campioni del Mondo. Fabio Grosso ha affrontato il Pisa sei volte, ottenendo 3 vittorie, un pareggio e due sconfitte. Pippo Inzaghi, invece, ha sfidato il Sassuolo otto volte, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Il confronto diretto tra i due tecnici, entrambi campioni del mondo nel 2006, è quasi equilibrato: 2 pareggi a testa, poi due vittorie Grosso e tre Inzaghi. Entrambi hanno già conquistato un campionato di Serie B, Grosso con il Frosinone e Inzaghi con il Benevento.

I PRECEDENTI - Sassuolo e Pisa si sono affrontate due volte in casa dei neroverdi, ma mai al Mapei Stadium. Il primo incontro risale al 17 Settembre 2006 e si concluse 0-0, con entrambe le squadre che a fine stagione disputarono i playoff di C1, vinti dal Pisa. Due anni dopo, il 16 Settembre 2008, in Serie B, il Sassuolo vinse 3-1 al Braglia di Modena con gol di Noselli, Salvetti su rigore e Masucci, mentre Alvarez segnò per il Pisa. Proprio Masucci è il grande ex del match, avendo giocato con il Sassuolo dal 2004 al 2014 e con il Pisa dal 2017 al 2024.

GRANDE ESODO - Si prevede un’invasione nerazzurra a Reggio Emilia per Sassuolo-Pisa, con oltre 6.000 tifosi attesi sugli spalti. I 4.000 biglietti del settore ospiti sono stati polverizzati in poco più di un’ora, spingendo il Sassuolo a concedere ulteriori posti in Tribuna Est, anch’essi esauriti rapidamente. Per garantire ordine, i tifosi del Pisa potranno accedere alla Tribuna Est solo dal gate 8, mentre chi ha acquistato erroneamente biglietti in Tribuna Sud sarà ricollocato. L’entusiasmo è tale che i ristoratori di Reggio Emilia parlano di un afflusso paragonabile ai tempi della Serie A. Questa trasferta si annuncia come una delle più memorabili per la tifoseria pisana.

UN MOMENTO STORICO - Il Pisa sta vivendo settimane decisive, che potrebbero segnare la storia del club. Dalla crisi del 2016, con lo spettro del fallimento e uno stadio inagibile, alla rinascita sotto la gestione Knaster-Corrado, il percorso è stato straordinario. Il 22 Febbraio sono iniziati i lavori per il restyling dell’Arena Garibaldi, mentre il 24 è stato dato il via alla costruzione del centro sportivo, un progetto innovativo. Sul campo, il sogno Serie A è più concreto che mai, con i match cruciali contro Sassuolo e Spezia. Queste date segnano l’inizio di una nuova era per il Pisa, più di ogni altra tappa recente della sua storia.