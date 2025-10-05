I duelli chiave. Caracciolo su Castro, occhi puntati sulle corsie

Complice l’impegno in Europa League sostenuto giovedì sera, impostare una probabile formazione per il Bologna non è semplice. Mister Vincenzo Italiano dovrà dosare con il bilancino il turnover e la richiesta di un surplus di fatica per alcuni dei suoi titolari. Nel caso in cui dovesse essere confermato alla guida del reparto offensivo, l’argentino Santiago Castro se la vedrà con capitan Caracciolo: potrebbe uscire fuori un duello intenso, fatto di continui allunghi del centravanti bolognese e di coperture e sportellate del numero 4 nerazzurro. Il 21enne ha giocato da titolare 3 delle 5 partite di campionato, collezionando in campo una media di 66’ a gara. All’attivo ha un solo gol, realizzato lo scorso 20 settembre contro il Genoa, e un assist vincente. Di fronte a sé ci sarà però uno dei migliori centrali di questo primo scorcio di campionato: Antonio Caracciolo ha trionfato nel 45% dei duelli aerei ingaggiati con gli avversari e nel 47% delle situazioni nelle quali si è ritrovato a fronteggiare gli affondi degli avversari.

Impressionante anche il dato dei contrasti portati a termine con successo: nel 47% delle volte Caracciolo è uscito vincitore. Un autentico baluardo che a 35 anni compiuti si sta regalando una delle annate più positive dal suo approdo in nerazzurro nel gennaio del 2020.

Tutto da gustare anche il confronto sulle corsie laterali, dove Tourè e Leris se la vedranno contro alcuni dei giocatori più importanti nello sviluppo della manovra richiesto da mister Italiano. Charalampos Lykogiannis, se confermato tra i titolari, potrebbe incrociare la strada di Idrissa Tourè: tecnica e rapidità per il greco, esplosività e solidità per il tedesco numero 15. L’ellenico in campionato non parte dal 1’ da metà settembre e nelle tre partite disputate ha realizzato in media un dribbling e 53 tocchi, mettendosi in mostra principalmente per l’abilità a spingere.

Decisivo per il contenimento dell’esterno bolognese sarà l’apporto di Tourè, chiamato a una gara coraggiosa e intraprendente come quelle giocate contro Atalanta, Napoli e Fiorentina. Sul versante opposto Nadir Zortea, uno dei colpi da novanta del mercato estivo bolognese, dopo le panchine contro Lecce e Friburgo (in Europa) è chiamato a dare un segnale convincente, ma di fronte troverà un altro giocatore che – come lui – fa dell’intensità nella spinta e nelle giocate il proprio pezzo forte. Mehdi Leris si è ripreso il posto al centro dello sviluppo del gioco nerazzurro e sta viaggiando alla media di 28 palloni toccati, l’83% di passaggi precisi e il 50% di contrasti vinti in media in ciascuna partita giocata.

M.A.