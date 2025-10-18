I duelli chiave. Muscoli e fantasia

Gli scontri diretti si decidono sì con la tattica e con la tecnica, ma soprattutto attraverso i duelli uno contro uno a tutto campo. Due moduli speculari: 3-5-2 a confronto. Chi, in casa Pisa, finora si è sempre reso protagonista di scontri con esito positivo è Antonio Caracciolo. Il capitano nerazzurro, però, in questo turno dovrà fare i conti con due clienti non centravanti di razza, bensì di movimento, quali Gift Orban e Giovane, che svarieranno e si intercambieranno continuamente posizione, impegnando quindi l’intera retroguardia nerazzurra. Intanto, nell’altra area Nzola (che dovrebbe essere confermato come preferito rispetto a Meister come prima punta) dovrà vedersela molto probabilmente con Valentini. In mediana presenti in campo – complice anche il molto probabile forfait di Aebischer – più muscoli che cervello.

Marin, Akinsanmiro e uno tra Hojholt e Vural se la vedranno con Gagliardini, Serdar e Bernede. Sulle fasce Leris se agirà a sinistra troverà d’innanzi un calciatore leggero e tecnico come Berghali, altrimenti avrà d’innanzi un giocatore estremamente atletico e più fisico (una struttura similare) come Bradaric. In una gara tra due squadre che non presentano tra le proprie prerogative tecniche il possesso e il giro palla, avrà quindi la meglio colei la quale saprà sfruttare in maniera più convincente le seconde palle, chi registrerà meno errori, soprattutto sotto-porta (sono le due squadre che segnano meno in tutto il campionato di Serie A) e chi aprirà meglio il gioco.

Lorenzo Vero