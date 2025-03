I precedenti: 20 ko, 8 pareggio e 9 vittorie nerazzurre. Il "Picco» è un campo ostico per eccellenza

Il Pisa si prepara a disputare il trentottesimo capitolo della saga epocale in cui l’acerrimo rivale è interpretato dallo Spezia. Nerazzurri e "aquilotti" si sono incrociati a tutti i livelli del calcio italiano, fatta esclusione della Serie A: dopo gli esordi nel primo dopoguerra in quella che si chiamava Prima Divisione, lo Sporting Club ha giocato al "Picco" costantemente in Serie B dal 1935 al 1951. Soltanto dagli anni ’60, precisamente dal 1961, le due compagini hanno compiuto un passo indietro e si sono scontrate in Serie C: in questa categoria la partita è stata giocata ininterrottamente fino al 2005. A metà del primo decennio del terzo millennio sia i liguri che i nerazzurri vissero la gioia della promozione in B, ma in questa categoria la sfida andò in scena soltanto nel 2007. Dopo la ricostruzione, vissuta da entrambi i club, il match mise in palio la Coppa Italia di Serie C nel 2012 e poi il confronto si è spostato nuovamente in Serie B dal 2017. Il bilancio complessivo delle sfide giocate al "Picco" è di 9 vittorie nerazzurre, 8 pareggi e ben 20 sconfitte. Attenzione però: i padroni di casa non festeggiano il successo da 20 anni. L’ultima vittoria spezzina infatti è datata 16 febbraio 2005 (in C1): per gli "aquilotti" a segno con una doppietta Massimiliano Guidetti, assistito da un certo Eddy Baggio.

Dopo questa sconfitta il Pisa ha dato vita a una striscia positiva di cinque risultati, composta da due pareggi e tre vittorie, tutte da ricordare per motivi diversi. Il 12 gennaio 2008, in B, in una trasferta ancor più blindata di quella odierna – ai pisani fu vietato raggiungere La Spezia -, la macchina perfetta guidata da Ventura schiantò i rivali con un leggendario 4-1 siglato dalla doppietta di Kutuzov e dai sigilli di Castillo e Juliano. Nel 2012, nella finale di andata di Coppa Italia di C, Tulli con un colpo di testa mandò in orbita il Pisa che, però, nel ritorno all’Arena perse il trofeo a causa del 2-1 ligure. Si arriva così al 29 giugno 2020, nella partita giocata a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus: contro lo Spezia di Italiano in lotta per il terzo posto, il Pisa di Luca D’Angelo firmò l’impresa grazie alla doppietta di testa del suo centravanti Marconi (1-2 il finale). M.A.