I PRECEDENTI. L’ultima sfida risale al 1992

Il Pisa ritrova un avversario che non frequentava il prato dell’Arena Garibaldi da ben trentatré anni. L’ultima comparsa dell’Udinese all’ombra della Torre infatti risale al 17 maggio 1992: i friulani si imposero di misura sfruttando a pieno l’autorete siglata dal nerazzurro David Fiorentini in avvio di secondo tempo. Si trattava a tutti gli effetti di uno scontro diretto tra lo Sporting Club di mister Castagner e l’Udinese guidata da Adriano Fedele per il quarto posto, l’ultimo utile per acciuffare la promozione in Serie A. I bianconeri, anche grazie a questo successo, al termine di quella stagione centrarono il passaggio alla categoria superiore senza abbandonarla più. Complessivamente le due formazioni si sono incrociate 13 volte a Pisa: i successi nerazzurri sono 4, le sconfitte sono 3 e i pareggi sono 6. L’ultimo successo dello Sporting Club risale al 12 settembre 1990, in Coppa Italia: decisivo il gol di Piovanelli. La curiosità è che quel match venne giocato al "Comunale" di Pontedera. In campionato, però, la vittoria non arriva addirittura dal 29 dicembre 1946, in Serie B: 2-0 per il Pisa.

M.A.