I precedenti. Mai un ko all’Arena

Il Pisa nella propria storia non ha mai perso all’Arena Garibaldi contro la Ternana. Facendo i dovuti scongiuri, considerando anche l’importanza fondamentale della partita, ribadita dallo stesso Aquilani, i nerazzurri sono chiamati anche a mantenere questo piccolo "record". Nei dodici precedenti giocati nello stadio di Pisa sono arrivati sei vittorie per i nerazzurri e sei pareggi, divisi tra Serie B e Serie C in una sfida che va avanti da settantacinque anni, e che ha visto il Pisa segnare sedici gol e subirne solamente sei. Il primo incrocio tra le due formazioni, infatti, risale alla stagione 1947/48, quando il campionato cadetto era ancora diviso in gironi, dove arrivarono i tre punti per il Pisa grazie a un 3-0 firmato da Taccola, Lerici e Tornani.

Quindi, lo scontro al vertice del girone B di Serie C nella stagione 1964/65 (anno in cui arrivò la promozione), terminato 1-1. Questo è proprio il risultato più ricorrente nei pareggi tra le squadre, verificatosi cinque volte. L’unica "x" con risultato diverso è quello del 2021/22, uno 0-0 con l’errore dal dischetto di Torregrossa. L’ultimo precedente risale al 26 novembre 2022, la passata stagione, dove l’allora lanciatissimo Pisa di D’Angelo vinse per 3-1, trascinato da un Morutan nella sua migliore versione, con i gol di Matteo Tramoni, Beruatto e Barba.

Dei tre, oggi soltanto il numero 20 sarà possibile vedere in campo (se Aquilani dovesse riservargli una frazione di gioco), considerando la cessione del centrale al Como e l’infortunio (ormai sempre più prossimo il rientro in campo) con cui ha a che fare da mesi il francese. Quella sconfitta portò la Ternana, nonostante la settima posizione in classifica, la decisione di esonerare Cristiano Lucarelli, nonostante la settima posizione in classifica, facendo subentrare all’allenatore livornese Aurelio Andreazzoli.

