I precedenti. Quando Berggreen ’condannò’ gli azzurri

I nerazzurri per la XV volta nella loro storia sono di scena allo stadio posizionato nel quartiere Fuorigrotta. Il bilancio dei 14 precedenti giocati dal Pisa in casa del Napoli è decisamente negativo: a fronte di una sola vittoria, i partenopei hanno conquistato 10 volte la vittoria e in 3 occasioni è uscito fuori un pareggio. L’ultima sfida ufficiale, giocata quando lo stadio si chiamava ovviamente ancora "San Paolo", risale al 18 agosto 2007: i campani, freschi di promozione in Serie A con Edi Reja in panchina, trionfarono ai supplementari con la tripletta del "Pocho" Ezequiel Lavezzi. Eppure il Pisa di Gian Piero Ventura per più di un’ora di gioco fece vedere i mostri al pubblico napoletano, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete siglata da Kutuzov sull’asse costituito con Cerci. In campionato invece l’ultimo match che ha messo di fronte Napoli e Pisa è quello del 19 marzo 2006, quando le due compagini si ritrovarono nello stesso girone del torneo di C1. Quella squadra partenopea, reduce dalla delusione della sconfitta nella finale playoff dell’anno precedente per mano dell’Avellino, era destinata a centrare il ritorno trionfale in Serie B. I nerazzurri invece erano invischiati nei bassifondi della classifica e ottennero la salvezza soltanto nei secondi finali del drammatico playout contro la Massese. Al "San Paolo" gli azzurri vinsero con la doppietta realizzata da Calaiò. L’unico successo pisano è datato 12 gennaio 1986, nel campionato di Serie A: il Pisa nella II giornata di ritorno confezionò il risultato più sorprendente grazie alla zampata di Klaus Berggreen sul finire del primo tempo, che condannò alla sconfitta Maradona e compagni.

M.A.