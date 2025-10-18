I precedenti sorridono

Oggi pomeriggio torna all’Arena Garibaldi l’avversaria più affrontata, tra le diciannove compagini della Serie A, nel corso della storia nerazzurra: lo Sporting Club e l’Hellas Verona si sono sfidate ben 33 volte tra il 1923 e il 2016. Il primo match ufficiale tra le due squadre all’ombra della Torre risale al campionato di Prima Divisione di centodue anni fa: terminò 2 a 0 in favore degli scaligeri, vittoriosi grazie alle reti realizzate da Chiecchi e Bernardi. Il primo successo del Pisa è datato invece 2 novembre 1924, ancora nel torneo di Prima Divisione: a decidere le sorti della gara furono i gol realizzati da Colombari e Moscardini. Il primo scontro diretto in Serie B risale al 13 ottobre 1935 e vide trionfare i nerazzurri con un perentorio 3-1. Con questo successo lo Sporting Club dette il via a una striscia di imbattibilità nei confronti dei veneti che durò la bellezza di sedici anni: fino al 1951, nei dieci incroci totali, i nerazzurri racimolarono 3 pareggi e 7 vittorie, culminate con il rotondo 5-0 rifilato all’Hellas nel torneo cadetto 1950-51. Nella stagione successiva il Verona si vendicò conquistando il bottino pieno sul prato dell’Arena Garibaldi con il punteggio di 3-1. Il primo incrocio sul palcoscenico della Serie A è avvenuto il 9 marzo del 1969: terminò 1-1 con le reti del gialloblu Mazzanti a cui rispose Manservisi per i padroni di casa.

Il capitano della formazione ospite era l’attaccante Gianni Bui, che qualche anno prima aveva fatto faville nell’unico campionato disputato in carriera con la casacca del Pisa: in nerazzurro nella stagione 1961-62 era riuscito a segnare 18 reti in 31 presenze. Dopo questa sfida le due compagini sono tornate a incrociarsi dal 1980 in poi e sempre tra Serie B e Serie A: nel trittico di gare giocate sul massimo palscoscenico tra il 1982 e il 1985 gli scaligeri conquistarono altrettante vittorie, lasciando a secco di reti realizzate il Pisa. Questi sono anche gli ultimi successi dell’Hellas sul prato dell’Arena Garibaldi: nelle successive sette partite disputate dal 1986 al 2016 il Pisa ha raccolto 4 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo, in ordine di tempo, corrisponde anche al precedente più vicino: il 25 ottobre 2016, in Serie B, la gara terminò con uno 0-0. Complessivamente, quindi, il bilancio riporta 15 vittorie del Pisa, 8 successi veneti e 10 pareggi.

M.A.