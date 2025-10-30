I precedenti. Storia di una rivalità. Dal 1915 a Piovanelli

A Pisa torna una delle big del calcio italiano che, storicamente, sul terreno dell’Arena ha incontrato meno fortuna. I precedenti tra Sporting Club e Lazio all’ombra della Torre sono dieci, con un bilancio favorevole per il Pisa: 4 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. Quest’ultima risale alla sfida più "recente", datata 5 maggio 1991: in Serie A la compagine guidata da Dino Zoff si impose con il calcio di punizione realizzato da Ruben Sosa. La rivalità tra le due squadre è iniziata nel 1915, nel torneo di Prima Divisione , e la partita che genera nei ricordi dei tifosi nerazzurri le emozioni più dolci è quella del 14 giugno 1987. I nerazzurri di mister Simoni la settimana prima avevano inopinatamente perso a Cagliari, al cospetto di una formazione già retrocessa, subendo una rimonta nel finale che mandò su tutte le furie il presidente Anconetani. Per mantenere accesa la fiamma della speranza della promozione in A, nel penultimo turno, i nerazzurri avrebbero dovuto battere la formazione capitolina guidata da Eugenio Fascetti. I biancocelesti puntavano a un pareggio ma l’uragano nerazzurro li spazzò via con un netto 3-0: doppietta di Piovanelli e Cecconi (in foto l’esultanza dei due).

M.A.