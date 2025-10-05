I precedenti. Ultima vittoria in Emilia nel 1992

Il Pisa torna al "Dall’Ara" diciassette anni dopo l’ultima volta. Il 1 giugno del 2008 si giocava l’ultimo turno del campionato cadetto, con gli uomini di mister Gian Piero Ventura già sicuri del sesto posto e della partecipazione ai playoff con il sogno promozione ancora vivo – nonostante le pesanti assenze di Cerci e Kutuzov in attacco -, e i padroni di casa obbligati a vincere per conservare il secondo posto e staccare così il pass per l’approdo diretto alla Serie A. In uno stadio pieno in ogni ordine di posto e con quasi mille sostenitori arrivati da Pisa, i rossoblu riuscirono a imporsi di misura capitalizzando al massimo il calcio di rigore trasformato da Massimo Marazzina nel primo tempo. I nerazzurri non sfigurarono, nonostante fossero infarciti di molti elementi provenienti dalla Primavera e privi di parecchi titolari, e nel secondo tempo centrarono anche un palo clamoroso con Eros Pisano. Prendendo in considerazione anche questo match, il bilancio complessivo delle 13 partite disputate in terra emiliana dallo Sporting Club è di 2 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. Le vittorie sono concentrate nel breve volgere di due anni. Il 9 settembre 1990 (in foto), nella partita di apertura del campionato di Serie A, i nerazzurri si imposero grazie alla punizione vincente realizzata da Lamberto Piovanelli. Il 10 maggio 1992, in cadetteria, il Pisa conquistò la vittoria grazie alla rete realizzata da Lorenzo Scarafoni. Da segnalare anche la pesantissima sconfitta incassata il 16 maggio 1926, in Prima Divisione Nazionale: in porta, per i felsinei, c’era Mario Gianni, autentica leggenda del Pisa che nel 1921 perse immeritatamente la finale scudetto contro la Pro Vercelli.

M.A.