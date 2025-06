I primi tre acquisti dell’era in Serie A. Vural, Lusuardi e il difensore Mbambi

di Lorenzo Vero

Tutto come da programma. Prima l’annuncio di Gilardino, quindi la partenza per quanto riguarda il mercato. E infatti, la società nerazzurra ha accelerato sotto questo punto di vista. E così, all’indomani della chiusura della querelle allenatore, è arrivato un tris di ufficialità per i calciatori. Alcuni degli innesti della nuova era in Serie A. I primi due sono la coppia che giunge dal Frosinone, che hanno firmato già da tempo, Isak Vural e Mateus Lusuardi. Vural, centrocampista turco classe 2006, è stato acquistato per circa 4,5 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 2030. Vanta il primato di esordiente più giovane in prima squadra al Fenerbahce, in amichevole a 15 anni e 10 mesi. Medesima durata del contratto per Lusuardi, difensore brasiliano classe 2004, pagato circa 450mila euro ai ciociari. Per due ufficialità che sono arrivate, un’altra si è aggiunta nel pomeriggio. Quella di Kandje Mbambi. Il giovane difensore classe 2008 è stato acquistato per circa 500mila euro dal Gent, dove ha giocato nelle formazioni giovanili sempre da sotto età. Mbambi, capitano dell’under-18 del Belgio, è arrivato nella giornata di ieri a Pisa, ha firmato un contratto fino al 2028, pronto a iniziare la propria avventura in Italia. Il terzo acquisto della stagione, dopo un 2004 e un 2006, è un 2008, a dimostrazione della politica societaria di dare grande fiducia a giovani calciatori, trovati dall’importante reparto di scouting che possono così cercare il loro spazio e incrementare il proprio valore in nerazzurro. Un rinforzo importante, di prospettiva, per la società, con il difensore che dovrebbe fare la spola tra settore giovanile e prima squadra, sperando di ritagliarsi i propri spazi in Serie A. Rimanendo in tema giovani, il Pisa ha messo gli occhi anche su Mariano Troilo. 2003, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Belgrano. Altro argentino come Vignolo, già nel taccuino della dirigenza. Passando a calciatori più esperti, il Pisa ne avrebbe avrebbe richiesti due al Como: Goldaniga e Fadera. Goldaniga, difensore centrale 32enne, ha militato in nerazzurro nella stagione 2013-14, giocando 30 partite e segnando una rete. In totale, in carriera ha disputato 182 presenze in Serie A, 32 nell’ultimo campionato. Per Fadera classe 2001, nell’ultima stagione è stato schierato in 28 occasioni, trovando una rete e servendo quattro assist. Mancino, può occupare la fascia sinistra sia come quinto che come esterno offensivo. In carriera ha giocato anche da punta centrale. Una nota a margine riguardo i calciatori non riscattati dal Pisa nei giorni scorsi, Castellini, rientrato al Catania, è ora vicinissimo a tornare in Serie B, al Mantova.