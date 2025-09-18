I protagonisti. Anche il baby Mbambi si presenta: "Bello allenarsi con Albiol». Lorran dal Brasile sognando Neymar:: "Velocità e dribbling: sono pronto a giocare»

"Mi ispiro a Neymar". Lorran si presenta così come nuovo giocatore del Pisa. Il giovanissimo trequartista classe 2006 è timido, un po’ impacciato davanti ai microfoni e di fronte ai giornalisti. Il pensiero è quello del campo: "Sono pronto a giocare, sono disponibile. La città mi ha ricevuto molto bene". È stato quindi lo stesso a raccontare, seppur brevemente, la trattativa che lo ha portato a Pisa: "Appena ho saputo della trattativa mi è subito piaciuto il possibile trasferimento e ho detto di sì". Quindi, Lorran ha definito che tipo di giocatore è: "La mia posizione è quella di fare il centrocampista offensivo, giocare sulla trequarti, dietro alle punte. Ho una buona velocità, dribbling. Sono un giocatore tecnico che salta l’uomo, cerca la profondità e creare occasione".

Oltre a lui, ha parlato anche Nzola, che settimana scorsa ha trovato la prima rete stagionale, con la maglia dell’Angola: "Mi sento bene, mi sento meglio. Fare gol è sempre un piacere, l’ho fatto in nazionale. Con il Pisa sto lavorando bene in allenamento. Spero di aiutare la squadra a vincere tante partite". Per l’attaccante l’obiettivo è chiaro: "Sto lavorando per cercare di essere al 100% il prima possibile. La cosa fondamentale da fare è raggiungere la salvezza. A livello personale voglio fare meglio dei 13 gol segnati con lo Spezia". Mentalità positiva, dopo due stagioni complicate tra Lens e Fiorentina: "Sono mentalmente sereno, voglio stare bene e far divertire tutti". Idee precise anche in attacco da parte di Nzola circa il rapporto con Meister: "Ha il futuro davanti. Non abbiamo parlato tanto ancora, quando lo abbiamo fatto gli ho detto di rimanere con la testa libera, di andare avanti, perché il gol arriverà".

Infine, anche Mbambi ha preso parola. Il 2008 è andato in gol con la Primavera nel fine settimana: "Preferisco stare con la prima squadra, ma devo dimostrare il meglio anche lì". Perché il Pisa? "Per il progetto. È impressionante lavorare con Albiol: li usavo su Fifa".

Lorenzo Vero