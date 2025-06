I rinnovi. Tramoni prolungato fino a giugno 2030 Moreo altri 2 anni

Il Pisa blinda i suoi gioielli più brillanti, e dà anche un doppio giro di chiave ad altri del tesoretto. Nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra ha formalizzato il prolungamento del contratto che lega Matteo Tramoni allo Sporting Club: il diamante italo corso ha messo la firma sull’accordo che arriva fino al 30 giugno 2030. La società dà un duplice segnale alle formazioni rivali ma anche ai suoi tifosi: il numero 11 è un patrimonio inestimabile per la piazza, la pietra d’angolo sulla quale realizzare il progetto sportivo che accompagnerà la città nel complicato cammino in Serie A. Il miglior calciatore della trionfale cavalcata in cadetteria ha inevitabilmente attirato le attenzioni di altri club, Palermo in primis: non è un mistero che Pippo Inzaghi avrebbe gradito ricreare la connessione vincente instaurata con Tramoni. Dalla stanza dei bottoni di via Battisti, dopo un secco "No", è arrivato questo ritocco del contratto. Sorte più o meno identica è toccata a Francesco Coppola: il centrale classe 2005, dopo essersi consacrato nella Vis Pesaro in Serie C, ha siglato il contratto che lo legherà al Pisa fino al 30 giugno 2029. Nonostante la frattura del malleolo – che lo terrà fuori almeno fino a settembre inoltrato – il difensore prelevato dalle giovanili della Juventus rimane al centro delle attenzioni dello Sporting Club e di mister Gilardino, che avrà così modo di valutarne abilità e qualità nel corso della prima parte della stagione. Anche altri hanno siglato nuovi accordi: Alessandro Arena e Stefano Moreo vestiranno il nerazzurro fino al 2027.

M.A.