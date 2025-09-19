Il ballottaggio. Leris e Bonfanti scalpitano

Dinamismo, freschezza e tantissima voglia di recuperare il tempo perso: tra i tanti contenuti che ci ha lasciato in eredità la sfida con l’Udinese, uno di particolare rilievo riguarda Mehdi Leris. Nel secondo tempo della sfida contro i friulani il cursore franco algerino è apparso tra i giocatori più in condizione – fisica e psicologica – della compagine guidata da mister Alberto Gilardino. Dopo aver preso il posto di Samuele Angori, ha trasformato la corsia mancina in una pista sulla quale sprigionare tutti i cavalli del suo motore, mettendo spesso in difficoltà il dirimpettaio Kingsley Ehizibuhe, laterale con 83 gettoni in Serie A. Il Pisa, con l’ingresso in campo dell’ex giocatore dello Stoke City, ha potuto contare su una spinta maggiore e più costante sulla fascia sinistra: Leris è arrivato diverse volte sul fondo e, in collaborazione con Bonfanti, spesso è riuscito a creare anche situazioni di superiorità numerica in questa porzione di campo. Nei piani dello staff tecnico e della dirigenza nerazzurra il vice Angori è proprio lui: dopo aver approcciato in modo sensazionale l’avventura con lo Sporting Club nelle prime tre giornate della passata stagione, lo stop doloroso imposto dalla rottura del crociato lo ha costretto ai box per molti mesi. Una volta terminato il percorso di riatletizzazione e recupero del tono muscolare, Leris è stato gettato nuovamente nella mischia da mister Gilardino, che ha mostrato di apprezzarne le qualità tecniche e fisiche. L’infortunio ormai è alle spalle e Leris nella prossima settimana, ingolfata da tre impegni ufficiali, si candida per indossare almeno una maglia da titolare. Chissà che questo momento tanto atteso non possa già scoccare al "Maradona", dove ci sarà bisogno di tanta gamba per arginare la spinta offensiva dei campioni d’Italia. Un altro elemento che è tornato in nerazzurro per giocarsi le chance di partire dal 1’, e che abbiamo già citato, è Giovanni Bonfanti. Anche il suo ingresso, al posto di Mateus Lusuardi, ha contribuito a cambiare in meglio la prestazione del Pisa contro l’Udinese. Rispetto all’italo brasiliano, il prodotto del vivaio atalantino ha messo più qualità nella gestione del pallone e maggior coraggio nelle giocate in appoggio alla manovra della squadra. Contro il Napoli si potrebbe perciò rivedere dal primo minuto la linea difensiva che ha permesso al Pisa di dominare lo scorso campionato.

M.A.