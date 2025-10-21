Il bicchiere mezzo pieno. Praticità ed equilibrio. Ecco cosa serve

Praticità, equilibrio e pazienza: sono i tre ingredienti che non dovremo mai dimenticarci nel corso della stagione che stiamo vivendo, per evitare di incappare in bocconi amari e brutte sorprese nel piatto. Che la Serie A fosse un campionato complicatissimo per lo Sporting Club lo sapevamo, ma in molti probabilmente non si aspettavano così tante difficoltà. Nonostante il calendario è opinione diffusa che la formazione guidata da Alberto Gilardino avrebbe dovuto conquistare qualche punto in più. Sarebbe più opportuno sostituire il verbo "dovere" con "potere": questo Pisa, nonostante la tegola del grave infortunio al giocatore più talentuoso in rosa e la difficoltà di ambientamento nella nuova categoria del secondo (si legga: Stengs e Tramoni), meriterebbe sicuramente di avere qualche lunghezza in più in classifica se soltanto gli arbitraggi fossero stati equi e giusti nei suoi confronti. Lo zero campeggia ancora nella casella delle vittorie, eppure i nerazzurri sono in "buona" compagnia: Verona, Fiorentina e Genoa fanno parte della schiera delle squadre ancora a secco di successi. Questa statistica genera una graduatoria schiacciata verso il basso che non deve provocare ansie e timori: la salvezza virtuale dista una sola lunghezza (a tal proposito: quanto pesa il pareggio ottenuto proprio contro l’Hellas, rimasto quartultimo a 4 punti). Poco sopra troviamo Parma e Lecce, appaiate a 6 punti in virtù dell’unico successo conquistato nei sette turni disputati. In questa estenuante maratona – come l’ha definita a più riprese proprio Gilardino –, nella quale il traguardo dista ancora trentuno chilometri, l’obiettivo non viene raggiunto da chi si impegna nello scatto iniziale più poderoso, bensì da chi riesce a mantenere un passo costante e soprattutto evita crisi prolungate. Dopo il doloroso rovescio subito al "Dall’Ara", macerato nell’interminabile sosta seguente, era di vitale importanza rimettere al "centro del villaggio" alcune delle certezze che erano state sgretolate dai quattro ceffoni bolognesi: tenuta difensiva, spirito battagliero su tutti i palloni e predisposizione al sacrificio. Incappare in una nuova sconfitta, figlia magari dell’eccessiva foga di inseguire la vittoria, avrebbe amplificato le difficoltà nelle quali si dibatte il gruppo. È impossibile non vedere i problemi a finalizzare il gioco e rendersi pericolosi negli ultimi venti metri, ma è altrettanto inutile rimarcarli ogni settimana e sottolineare l’assenza di alternative a Nzola e Meister. Per questi aspetti c’è il mese di gennaio. Un suggerimento lo ha dato la Curva Nord con lo striscione esposto sabato scorso. Passo dopo passo, andando a caccia di punti in ciascuna partita, senza farsi intimorire dal blasone o farsi ingolosire dalla qualità dell’avversario.

M.A.