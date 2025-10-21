Il bicchiere mezzo vuoto. Zero gol all’Arena e altri guai
Certo, il Pisa in sette partite ha affrontato già cinque squadre impegnate in Europa. Certo, sarebbe stato oggettivamente difficile pensare a una squadra (date le premesse del pronostico) fuori dalle ultime tre posizioni o quantomeno già pronta per l’impatto al campionato. È altresì vero che, come avevano dichiarato anche i tifosi in un comunicato, che il Pisa non è in Serie A "in gita". Quindi è bene mantenere alta la concentrazione e, dopo sette partite, un occhio sulla classifica ci finisce.
Non è certamente tutto rosa e fiori questo avvio di stagione dei nerazzurri. Nell’ultima partita, quella con il Verona, è stato contestato tra i presenti allo stadio, e da chiunque abbia visto la partita, una mancanza di tenacia da parte dei ragazzi, più attenti a preservare il punto piuttosto che a cercare l’affondo. Una logica apprezzabile, considerando che una sconfitta avrebbe drasticamente cambiato l’inerzia del campionato, ma questo atteggiamento conservatore è stato attuato dall’inizio. Che vi sia ancora un po’ d’ansia? Troppi gli errori tecnici e di scelta, troppa la furia con il pallone tra i piedi.
Capibile l’inesperienza, ma dopo sette gare l’impatto con il campionato da un punto di vista emotivo dovrebbe essere smaltito. La problematica principale riguarda la manovra e il cambio di ritmo negli ultimi venticinque metri. In una gara – probabilmente la prima – nella quale la squadra di Gilardino ha avuto il possesso del pallone (60%), è inquietante la statistica relativa ai tiri in porta: zero. Nzola sembrava predicare nel deserto, con grande distanza tra lui e il resto della squadra. Il cambio di passo raramente avviene, e cinque partite senza segnare si fanno sentire.
Detto ciò, sono due pareggi consecutivi in casa, anche se il pubblico ancora non ha festeggiato una rete (togliendo quello annullato a Meister). Al triplice fischio di sabato c’è stato un gran silenzio, niente entusiasmo, niente fischi. Silenzio. Colonna sonora di una partita soporifera qual è stata. La squadra questo deve tornare a fare: emozionare il pubblico per poi alimentarsi della propria passione.
Quindi, un’ultima questione. Un appunto sugli acquisti estivi. Degli investimenti "giovani" nessuno è sceso in campo: Denoon, Vural e Lorran. In particolar modo, sul brasiliano Gilardino ha dichiarato di doverlo ancora inquadrare tatticamente al meglio e probabilmente non ha raggiunto uno stato fisico adeguato, ma certo è che dopo il gol di Napoli e i quarantacinque minuti a Torino non è stato più visto. Probabilmente la sua qualità, uno strappo, potrebbe rappresentare uno spiraglio di luce. Ma attenzione, niente da buttare. Quanto visto finora non basta, manca quell’1%, che adesso è il momento di raggiungere. Chissà, magari con un colpaccio contro il Milan…
Lorenzo Vero
