Il calciomercato. Vogliacco, soluzione per la difesa

Dieci giorni esatti ci separano dal gong che sancirà la fine della sessione estiva di calciomercato. Dieci giorni per la dirigenza nerazzurra per continuare a lavorare in entrata e consegnare rinforzi a mister Alberto Gilardino. A questo punto, tutti i direttori delle venti squadre di Serie A (e non solo) sono all’erta per captare anche occasioni dell’ultimo minuto, anche con il campionato iniziato. Trattative segrete (come d’altronde è stata condotta quella con Juan Cuadrado), ma anche altre trattative in corso.

Una di queste riguarda Giovanni Bonfanti e il dialogo con l’Atalanta che va avanti sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Un’accelerata (o, viceversa, una frenata) è prevista in questi giorni, dato che le dirigenze dei due club si incontreranno nella serata di domani nel corso della partita, la prima di campionato. Oltre a lui, intensificati i contatti da parte del Pisa con il Genoa per l’eventuale trasferimento di Alessandro Vogliacco. Il difensore classe 1998, in prestito al Parma nella seconda metà della scorsa stagione, è in uscita dal club rossoblù e la dirigenza nerazzurra starebbe lavorando nelle ultime ore per il trasferimento a titolo definitivo.

Un profilo che sarebbe molto gradito all’allenatore Alberto Gilardino, che aveva fatto del calciatore un titolare una volta arrivato sulla panchina rossoblù in Serie B, conquistando assieme la Serie A, al termine della quale, nel campionato successivo, il Genoa ha concluso come miglior neopromossa dei top cinque campionati europei. Oltre a loro, nel taccuino di Vaira e Corrado potrebbero esserci altri profili. Intanto, ufficiale un’altra uscita, l’ennesima di questi giorni: Loria è dal pomeriggio di ieri un nuovo giocatore dello Spezia. Per il portiere classe 1999 trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 500mila euro. Al momento, tra i calciatori messi fuori rosa, sono alla ricerca di una squadra Alessandro Arena, Pietro Beruatto, Zan Jevsenak ed Emanuel Vignato. Anche per loro, restano dieci giorni per trovare una sistemazione in vista dei campionati che sono in procinto di iniziare.

Lorenzo Vero