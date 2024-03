Il calendario. Un mese decisivo per capire che cosa si vuol fare da grandi

C’è una domanda che aleggia nella mente di tutti i supporter nerazzurri: caro Pisa, cosa vuoi fare da grande? Il successo sul terreno tabù della formazione patavina infatti ha permesso alla formazione di Alberto Aquilani di ricacciare indietro di cinque lunghezze la zona playout e, grazie anche ai risultati delle altre concorrenti, accorciare a due soli passi la soglia dei playoff. E adesso? Il calendario di marzo propone due sfide contro compagini che stazionano ai poli opposti della graduatoria, in lotta per obiettivi differenti ma accomunate da una buona forma recente. Il primo avversario a pararsi sulla strada di Barbieri e soci è la Ternana. Gli umbri nelle ultime dieci uscite hanno mantenuto un rendimento molto simile a quello dello Sporting Club: 13 punti per gli uomini di Aquilani, 12 quelli raccolti dai rossoverdi. Dopo aver dimostrato di saper mantenere il sangue freddo al cospetto di sfide realmente da dentro o fuori come quella di Cittadella, è arrivato l’ultimo appuntamento con il salto di qualità definitivo per il Pisa: sconfiggere la Ternana, infatti, significherebbe per i nerazzurri piazzare l’allungo probabilmente decisivo verso la salvezza diretta.

Una settimana dopo la gara dell’Arena Garibaldi, il Pisa vivrà un’altra gara in trasferta in casa di una squadra in corsa per la promozione diretta. Dopo la beffa vissuta a Parma, i nerazzurri proveranno a mettere in pratica la lezione contro il Como, capace di viaggiare al ritmo di due punti a partita negli ultimi dieci turni. Queste due partite precedono l’ultima sosta per le nazionali, fissata nel week end del 23 e 24 marzo: dopodiché inizierà la lunga volata che condurrà al traguardo finale del 10 maggio. Tutto, o quasi, passa però per i prossimi centottanta minuti: due sfide nelle quali i nerazzurri dovranno esprimere con chiarezza cosa intendono fare da grandi.

M.A.