Il cammino della squadra di Gilardino. Filotto durissimo: ora Milan, Lazio e Torino

Archiviato con un pareggio lo scontro diretto contro il Verona, adesso il Pisa ha d’innanzi un ciclo di partite dall’alto tasso di difficoltà (come se vi fossero partite semplici). Sì, non c’è tempo per riposare per la squadra nerazzurra. Il Pisa già in campo per lavorare in vista della affascinante trasferta di San Siro per l’anticipo dell’ottava giornata, nel quale i nerazzurri saranno ospiti del Milan di Massimiliano Allegri (che in carriera ha avuto anche una breve parentesi sotto la Torre). Una risposta impressionante da parte del pubblico, con i 4109 posti riservati agli ospiti nel terzo anello verde che sarà totalmente sold-out. Una gara dal tasso di difficoltà elevatissimo per il Pisa, che tornerà a oltre trent’anni di distanza a calcare il campo più importante d’Italia quale la "Scala del Calcio". Certo, come dichiarato anche dai tifosi, la squadra "Non è in Serie A in gita", così l’obiettivo rimane quello di ottenere importantissimi punti. Un periodo densissimo di gare. Sì, dopo sei giorni nuova sfida in programma, valida per il primo turno infrasettimanale del campionato. Per i nerazzurri, il fatto di giocare venerdì a Milano permetterà di avere più giorni di riposo prima di ospitare alla Cetilar Arena la Lazio di Maurizio Sarri giovedì 30 ottobre alle 20:45. Insomma, prima i rossoneri, poi i biancocelesti. Mica male. Poi una settimana di riposo? Macché! Allenamenti venerdì e sabato, perché domenica alle 15:00 nuova partita in programma, allo Stadio Olimpico Grande Torino contro i granata di Marco Baroni.

Un incrocio già avvenuto in stagione, a metà settembre in Coppa Italia, con i piemontesi reduci proprio in casa l’altro ieri dalla vittoria contro il Napoli grazie al gol di quello che è stato un sogno estivo nerazzurro… il Cholito Simeone. Tre partite in nove giorni, uno sforzo che costringerà mister Gilardino ad attingere alla quasi totalità della propria rosa. Per la prossima partita già da notificare il rientro di Touré dalla squalifica che si riapproprierà della corsia di destra.

Lorenzo Vero