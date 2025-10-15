Il capitano: "Quando D’Angelo mi suggerì di prendere il 4». Caracciolo, verso le 500 presenze

Ancora qualche partita e poi arriverà un traguardo che pochi professionisti possono affermare di aver tagliato: le 500 presenze in competizioni ufficiali. Il nostro capitano, Antonio Caracciolo, al momento è a quota 493: conosciamo molto bene la sua scaramanzia, perciò evitiamo di fargli qualsiasi tipo di augurio. Anche perché la ripresa degli allenamenti con vista sulla sfida contro l’Hellas Verona (ex squadra con cui nel 2017 ha segnato il primo gol in Serie A: a Donnarumma, contro il Milan. Mica male) ha portato in dote il naso rotto: "Ormai è un’abitudine. Questa è la sesta volta che me lo rompo: è stata una pallonata fortissima a fare il danno. C’è di peggio". Lo ha rivelato ieri Caracciolo nel corso della diretta con gli esperti di Fantacalcio ospitata sulla piattaforma Twitch. Il capitano nerazzurro è intervenuto nel focus settimanale sul gioco più diffuso tra gli appassionati della Serie A, sostenendo anche il progetto "Fantacharity": la raccolta fondi organizzata con la Rise Together Foundation, onlus che supporta bambini e giovani in condizioni di svantaggio per accedere a cure mediche specialistiche. "Mi sento un pisano adottato – ha confessato Caracciolo -. Uno dei sogni nel cassetto è chiudere qui la carriera e intraprendere un nuovo percorso nella società".

Il capitano ha rivelato anche due succosi aneddoti di spogliatoio: "Quando arrivai nel 2020 presi l’8 perché era l’unico numero libero. Poi mister D’Angelo mi suggerì il 4, lo stesso che aveva indossato lui da giocatore, e devo dire che ha portato fortuna. Con Tano Masucci negli anni abbiamo costruito un rapporto eccezionale e per lui io ero il ‘Minotauro’. È il soprannome più simpatico che abbia mai ricevuto". Nonostante l’avvio di stagione complicato, il capitano ha rassicurato tutti: "C’è grande fiducia nel gruppo. Sappiamo di dover iniziare a fare punti, però non mancano i momenti di svago: anche noi ci divertiamo con il Fantacalcio. La lega è composta da 10 squadre, gestite a coppie. Io e Canestrelli siamo i campioni in carica". Tra gioco e realtà, Caracciolo ha sottolineato le doti di alcuni compagni: "Tramoni tornerà a portare bonus e, soprattutto, a regalarci vittorie pesanti, ne sono certo. E mi aspetto grandi cose anche da Nzola e Lorran, in attesa che altri due elementi possano darci una grande mano: Esteves e Stengs sono i due giocatori tecnicamente più forti della rosa".

M.A.