Il capocannoniere. La guida dell’attacco Nzola

Si è preso in mano il Pisa. È la guida dell’attacco, infatti dei cinque gol segnati in campionato dai nerazzurri, due portano la sua firma, rendendolo così il capocannoniere della formazione di Gilardino. Esprimere un giudizio sull’angolano riducendolo a statistiche offensive sarebbe però riduttivo. M’Bala (o "Dyba", da Dybala, come lo chiamava Italiano ai tempi dello Spezia, ma ora sembra anche Gilardino) è un attaccante moderno, tecnico, mobile. Su di lui passa, come dichiarato dallo stesso allenatore, tanto delle speranze e delle trame offensive del Pisa. Al "Meazza" la sua tecnica è stata evidenziata nel pregevole controllo millimetrico sul lancio di Akinsanmiro, che gli ha permesso di battere Maignan. Ma lui da solo ha provato a tenere impegnato l’intera retroguardia rossonera di Allegri. Un gioco anche di intelligenza e di pressing psicologico nei confronti degli avversari. Basta pensare che ha fatto innervosire, soprattutto nel secondo tempo, la stella numero uno dei rossoneri, Luka Modric. Certo, ciò che appare è il bisogno - come avvenuto al "Meazza" - di uno o più giocatori a supporto, che possano così andare a inserirsi o comunque fare da collante tra lui e la linea mediana.

Un’arma da usare: Nzola non sarà mai l’attaccante da quindici gol in campionato, ma un regista offensivo, un "pivot" sul quale appoggiarsi per sviluppare le azioni offensive. Da questo punto di vista, Tramoni, Meister, Moreo, ma soprattutto Lorran e, quando tornerà, Stengs, potrebbero beneficiare di tale assetto con i loro inserimenti, ma anche con eventuali conclusioni dalla distanza. Inoltre, un elemento da ricordare, nei suoi anni a La Spezia ha imparato a gestire certe zone di classifica, ottenendo in due casi la salvezza. La sua esultanza, con quel simile mitra, ha già emozionato e "gasato" non solo i tanti tifosi nerazzurri, ma anche vari appassionati di Serie A. Non solo: è anche un leader e c’è grande armonia con i propri compagni di squadra: nessuna polemica per il rigore calciato da Cuadrado a San Siro. Da M’Bala Nzola passa tanto della salvezza del Pisa, e dalla stagione del Pisa tanto del riscatto di M’Bala Nzola.

Lorenzo Vero