Il centravanti angolano. Dopo la sosta un altro Nzola: viola nel mirino

C’è una versione di M’Bala Nzola precedente alla sosta per le nazionali di inizio settembre, e una versione successiva a questo momento della stagione. L’attaccante che ha esordito ufficialmente in nerazzurro lo scorso 17 agosto nella sfida di Coppa Italia giocata a Cesena era un calciatore completamente fuori condizione, appesantito da una fase prolungata di lontananza dal terreno di gioco. Appena arrivato alla corte di mister Gilardino e con pochissimi allenamenti nelle gambe, il centravanti angolano si fece comunque trovare pronto e, dopo essersi divorato il gol della vittoria nel finale gettando alle ortiche il cioccolatino regalatogli da Cuadrado, trasformò il rigore che spedì il Pisa dritto ai sedicesimi di finale.

Poi sono arrivati gli scampoli di gara disputati contro Atalanta e Roma: 36’ contro i bergamaschi e 25’ contro i giallorossi, nei quali ha messo insieme il 65% di passaggi riusciti, senza però calciare in porta. Nella sosta Nzola ha vissuto il primo momento di svolta della sua stagione: nella sfida del 9 settembre giocata contro le Mauritius, valida per le qualificazioni ai Mondiali, il centravanti ha interrotto il digiuno dal gol che durava da ben otto mesi (l’ultima marcatura risaliva al 31 gennaio, in Lens-PSG del campionato francese). Il Pisa ha ritrovato così un centravanti rinfrancato dalla segnatura e decisamente più in palla sul piano atletico: ha lavorato molto per recuperare il divario di condizione e già dalla gara con l’Udinese ha mostrato notevoli passi in avanti nella brillantezza fisica e nelle giocate proposte. Contro i friulani ha disputato per intero il secondo tempo, alzando di parecchio la qualità e la pulizia dei suggerimenti per i compagni (89% di passaggi riusciti). Arriviamo così alla gara di Napoli, la prima nella quale ha potuto indossare la maglia da titolare fornendo una risposta convincente a Gilardino e alla piazza, lavorando 27 palloni e trasformando con freddezza il rigore. L’obiettivo dichiarato è superare i 13 centri messi a segno nella stagione 2022-23 con la maglia dello Spezia: per avvicinarlo c’è la porta viola, ex squadra che lo ha esaltato poco.

M.A.