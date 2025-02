Il Cittadella batte il Pisa, all'Arena finisce 0-1

Pisa, 8 febbraio 2025 - Cadono i nerazzurri all'Arena. Peccato perché la squadra era partita forte, sfiorando il gol con Morutan e Canestrelli, ma senza trovare la rete. Il Cittadella si difende e spezzetta il gioco. Nella ripresa i nerazzurri segnano con Piccinini, ma il Var annulla il gol per un fallo sul portiere. Morutan spreca una grande occasione, poi Pandolfi colpisce in contropiede all’83’, gelando l’Arena. Lind, nervoso per l’esultanza dell’avversario, si fa espellere. Il Cittadella resiste nel finale e porta via tre punti preziosi.

PRIMO TEMPO – Parte subito fortissimo il Pisa con Morutan che, dopo pochi secondi, lancia Piccinini per il contropiede nerazzurro, poi è Sernicola a ottenere un corner. Al 10′, Lind viene lanciato in contropiede, viene atterrato al limite, ma l’arbitro fischia fallo da parte dell’attaccante su Capradossi.

Al 22′, dopo una lunga pressione, Morutan di destro costringe alla parata in tuffo Maniero, che mette in corner. Al 27′ Sernicola pesca Canestrelli, ma il suo colpo di testa finisce di poco a lato dopo una deviazione. Dal conseguente corner ancora Canestrelli, servito da Rus, sfiora il palo alle destra di Maniero. Si gioca a ritmi molto spezzettati con sceneggiate abbastanza evidenti da parte dei giocatori del Cittadella, intenti più a cadere per terra che a rimanere in piedi. Al 37′ Lind serve la corrente Piccinini, ma il suo sinistro al volo termina fuori misura. Al 42′ Pandolfi ci prova da fuori, ma il tentativo è velleitario e neutralizzato da Semper senza problemi. Si conclude così il primo tempo.

SECONDO TEMPO – La ripresa, come di consueto, inizia con un cambio di Inzaghi che sostituisce l’ammonito Rus per Calabresi. Al 48′ viene annullato un gol a Piccinini, non per fuorigioco, ma per un fallo sul portiere dopo un lunghissimo check al Var. Il gioco torna a spezzettarsi e la partita non offre grandi spunti fino al 60′. Al 64′ Masciangelo ci prova dal limite, ma Semper devia in corner. Due minuti dopo Morutan ha la palla del vantaggio, ma il suo destro è alto sopra la traversa da ottima posizione. Inzaghi decide di inserire anche Meister per Morutan, dando qualche centimetro in più all’attacco.

Al 73′ contropiede del Cittadella con Palmieri, ma il suo sinistro termina alto sopra la traversa. Al 78′ Inzaghi butta dentro Arena e Solbakken per Piccinini e Lind. All’83’ il Cittadella su contropiede segna con Pandolfi gelando l’Arena. Lind, irretito perché il calciatore è andato a esultare davanti alla panchina, si fa espellere. Entra così negli ultimi minuti Vignato per Caracciolo per ravvivare la partita. Al 91′ Moreo colpisce un palo clamoroso.

PISA-CITTADELLA 0-1, IL TABELLINO

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus (46′ Calabresi), Caracciolo (85′ Vignato), Canestrelli; Sernicola, Piccinini (78′ Solbakken), Hojholt, Angori; Moreo, Morutan (69′ Meister); Lind (78′ Arena). A disposizione: Nicolas, Loria, Bonfanti, Castellini, Abildgaard, Sussi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

CITTADELLA (3-5-2): Maniero; Salvi, Capradossi, Matino; D’Alessio, Tessiore (69′ Palmieri), Amatucci (78′ Tronchin), Vita, Masciangelo; Okwonkwo (61′ Rabbi), Pandolfi. A disposizione: Cardinali, Voltan, Casolari, Piccinini, Rizza, Cecchetto, Sanogo, Desogus. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Reti: 83′ Pandolfi

Note: ammoniti: Rus, Capradossi, Tessiore. Espulso: Lind. Spettatori 7382. Recupero 2′ pt, 6′ st