Il collegio di garanzia del Coni discuterà il ricorso per Cittadella-Pisa il 27 novembre

Pisa, 20 novembre 2024 - L’udienza per il ricorso del Cittadella contro lo 0-3 a tavolino in favore del Pisa si discuterà mercoledì 27 novembre. Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, prof. avv. Vito Branca, ha fissato la prossima sessione di udienze della Sezione, da lui presieduta, a partire dalle 13 di mercoledì 27 novembre. La vicenda era cominciata dall’utilizzo, da parte del Cittadella, di un calciatore non correttamente inserito in distinta durante il secondo tempo del match, Jacopo Desogus. Inizialmente, il giudice sportivo della Lega B aveva deciso di non omologare il risultato del campo (terminato 1-1), accogliendo il reclamo presentato dal Pisa. Poi in appello i nerazzurri avevano ottenuto il 3-0 a tavolino. Adesso l'ultimo grado di giudizio al Coni.

Di seguito il comunicato: "Il ricorso iscritto al R.G. n. 59/2024, presentato, in data 30 ottobre 2024, dalla società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Pisa Sporting Club S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, I Sezione, n. 0009/CSA/2024-2025, pubblicata, in forma integrale, in data 2 ottobre 2024, con la quale è stato accolto il reclamo della società Pisa Sporting Club S.r.l. e, in riforma della decisione del Giudice Sportivo LNPB, di cui al C.U. n. 25 del 5 settembre 2024 (che aveva omologato il risultato di 1-1 in relazione alla partita Cittadella – Pisa del 27 agosto 2024, così come conseguito sul campo, e irrogato, a carico del dirigente Federico Cerantola, le sanzioni dell’ammenda e dell’ammonizione e, a carico della società Cittadella, la sanzione dell’ammenda pari ad euro 10.000,00, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 5, lett. a), e 11, comma 1, lett. c), CGS FIGC), è stata comminata, a carico della A.S. Cittadella S.r.l., ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), CGS FIGC, la sanzione della perdita della suddetta gara disputata contro il Pisa S.C. S.r.l. con il punteggio di 0-3".

Michele Bufalino