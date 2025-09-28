Il comandamento del Gila. "Testa fredda ma cuore caldo. Una partita con tanta storia»

"Testa fredda e cuore caldo". Alberto Gilardino lancia il motto, la modalità giusta per affrontare il derby contro la Fiorentina. L’allenatore del Pisa in conferenza stampa è lucido, fermo e deciso nelle dichiarazioni. Una partita speciale, il derby dell’Arno, per le tifoserie e soprattutto per lui, che con la maglia viola è sceso in campo in 157 occasioni. Anche riguardo ciò, però, il tecnico ha un pensiero ben preciso: "Essere professionisti vuol dire essere uomini che rispettano il presente e non rinnegano mai il passato. È comprensibile l’attesa, è una partita molto importante con tanta storia, la rivalità è aumentata dall’astinenza di giocare questo tipo di partite".

Una carica emotiva che potrebbe destabilizzare? "Dobbiamo essere bravi a surfare senza perdere l’equilibrio. Con il cuore dei nostri tifosi e la mentalità possiamo dire la nostra". D’altronde, Gilardino è molto tranquillo sui propri calciatori: "I ragazzi che ho avuto a disposizione di questi due giorni sono mentalizzati per fare questa partita, sappiamo di incontrare una squadra costruita per obiettivi importanti. Noi dobbiamo pensare esclusivamente a noi. Dobbiamo mantenere grande equilibrio all’interno della gara". Torna così quell’equilibrio già più volte evocato dall’allenatore nerazzurro in queste prime conferenze stagionali. Oltre alla carica emotiva, c’è anche l’aspetto della classifica da tenere conto: entrambe le formazioni sono alla ricerca del primo successo stagionale. L’equilibrio, da questo punto di vista, deve essere conservato anche al termine dei novanta minuti: "La partita di domani non è un crocevia. Il pensiero nostro è quella di sommare le prestazioni per raggiungere risultati positivi".

Le prestazioni fino a ora ci sono state, e anche il riconoscimento da parte degli avversari, anche se "Farei tanto volentieri a cambio i complimenti con qualche punto" ha scherzato Gilardino. Dall’altra parte ci sarà Pioli, che lo ha allenato a Bologna nella stagione 2012-13: "Un piacere ritrovarlo, a Bologna mi ci sono trovato molto bene. Molto preparato, conosce molto bene il calcio, è molto bravo nella preparazione delle gare. Sarà bello affrontarmici". Una partita da ex non solo per lui, ma anche per Nzola: "Talmente esperto che può gestire questi momenti; gli affidiamo le totali competenze all’interno della gara". Alle sue spalle chi agirà? Una possibilità è Tramoni: "Matteo è carico, propositivo. Mi aspetto che possa trascinarci sia se parte dall’inizio che se dovesse subentrare. Quello è il suo compito, sappiamo le sue qualità, quello che ci può dare all’interno della gara. A Napoli e a Torino è entrato bene". Lorran invece sarà "Un valore aggiunto a gara in corso".