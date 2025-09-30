Acquista il giornale
Il COMMENTO. Una volta che... eravamo tutti d’accordo

di SAVERIO BARGAGNA
30 settembre 2025
i tifosi espongono striscioni chiedendo uno stadio migliore

di Saverio Bargagna

"Rigore netto". Così l’hanno visto, vissuto e gridato in dodicimila all’Arena: sugli spalti e in tribuna stampa, pisani e fiorentini per la prima volta in dieci secoli concordi su qualcosa. E perdonate l’ostinazione (sarà l’età, che vi devo dire), ma a distanza di ore lo credo ancora: "rigore netto per il Pisa".

Eppure ora si moltiplicano le interpretazioni: forti dei commi del regolamento, le autopsie al rallenty dei vari fotogrammi scopriamo all’improvviso di essere tutti vittima di un abbaglio collettivo: "no, ci dispiace, si può colpire la palla con il braccio largo in area" perché "Pongracic era in posizione naturale". Mi chiedo, pur digiunio di nozioni basiche di anatomia: allora perché ogni difensore, in ogni stadio del mondo, contrasta l’avversario in area con le mani dietro la schiena? Forse possiamo definire questa la "posa" naturale auspicata?

E ancora, allarghiamo (in ogni senso) il discorso perché "delle due, l’una". Se dodicimila persone e 40 giornalisti ritengono all’unanimità che fosse rigore, non sarebbe comunque il caso di chiedersi come mai? Che sia errore dell’arbitro o un regolamento cervellotico, in entrambi i casi, il risultato non cambia. Un calcio che non si lascia più leggere dal pubblico smarrisce credibilità e magia. Finora avevamo una certezza: in questo sport non si gioca con le mani... qualcuno oggi ci vuol dire che abbiamo sempre sbagliato. E pensare che stavolta pisani e fiorentini erano d’accordo...

