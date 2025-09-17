IL CT Jesse Marsch. L’allenatore del Canada tifoso dello sporting club

Il tifo nerazzurro non conosce confini. Nel corso degli ultimi anni, con la crescita e il miglioramento dei risultati ottenuti dalla squadra, molti appassionati del calcio si sono ritrovati a trepidare per le sorti dello Sporting Club. Il sostegno al Pisa coinvolge tutti i cuori "espatriati": ci sono sostenitori in Germania, Francia, Spagna e Irlanda, dove vive e lavora Marco Mandola, fondatore dell’ormai "mitico" Pisa Club Cork. Ci sono anche tifosi del Pisa sparsi nel Nuovo mondo, tra nord e sud del continente americano. Tra questi troviamo un cuore nerazzurro veramente insospettabile: si tratta del commissario tecnico della nazionale di calcio maschile del Canada. Jesse Marsch nell’ultima tornata di gare internazionali ha svelato di essere un appassionato tifoso dello Sporting Club, motivando così la sua scelta: "Per diversi anni ho trascorso dei periodi prolungati in Toscana. E qui sono rimasto affascinato dalla passione della tifoseria del Pisa, tanto da diventarne un suo sostenitore".

Quest’anno in Serie A c’è anche una delle stelle principali della selezione canadese, quel Jonathan David acquistato nei giorni conclusivi del mercato estivo dalla Juventus. E chissà che il Ct Jesse Marsch non faccia una visita alla sua "città del cuore", quando tre giorni dopo Natale i bianconeri saranno di scena all’Arena. L’attuale allenatore del Canada ha avuto una carriera da calciatore professionista in patria, negli Stati Uniti, e poi è entrato nella galassia della Red Bull guidando la formazione di New York, conquistando il titolo della MLS. Poi ha guidato anche il Salisburgo e il Lipsia, infine il Leeds prima del Canada.

M.A.