Il derby? A Spezia con la tessera. I pisani al Picco saranno circa 500

Comincia il conto alla rovescia per i biglietti di Spezia-Pisa, anche se la sfida sarà priva del tifo più caldo. L’Osservatorio per le manifestazioni sportive infatti, in vista dell’attesissimo derby di domenica prossima al Picco, ha definito il profilo di rischio per il match. "La vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Pisa esclusivamente per il settore ospiti sarà concessa solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società", si legge nella determinata. L’Osservatorio ha anche chiesto una implementazione degli steward e il rafforzamento dei controlli al filtraggio e prefiltraggio. Misure attese e che già circolavano nell’ambiente. L’ultima parola spetterà al Gos che dovrebbe svolgersi nelle prossime 24 ore, ma visto il suggerimento e la caratterizzazione di profili di rischio il settore ospiti sarà privo degli ultras nerazzurri non tesserati, come avvenne a ottobre 2023 quando la partita si giocò a Cesena dati i lavori allo stadio Picco.

Si registra, nelle ultime settimane, un aumento dei tesserati tra il tifo pisano, come afflusso ai Pisa Store, ma nonostante questo sarà praticamente impossibile fare i numeri visti in occasione della sfida di sabato contro il Sassuolo. Nessun esodo, anche se la media potrebbe essere comunque più alta rispetto al solito. Si potrebbe anche arrivare a 4-500 tifosi nella migliore delle ipotesi, ma molto probabilmente, vista la media di presenze senza gli ultras degli ultimi mesi, la previsione di 300 pisani a La Spezia appare più concreta. Il Club Autonomo intanto ha già riempito due pullman da 54 posti l’uno, mentre il Centro di Coordinamento ne ha chiuso uno da 56, ragion per cui già sicuri di partire, tra i tesserati, sono quasi in 170, escludendo chi partirà con mezzi propri per la sfida di La Spezia.

Per la partita ci saranno ovviamente in palio pesantissimi punti promozione, a questo punto della stagione. Il Pisa infatti arriva a questo appuntamento con ben sei punti di vantaggio sui liguri e la consapevolezza che, un successo esterno, a questo punto della stagione, significherebbe ipotecare gran parte della corsa alla Serie A. La squadra di Inzaghi potrebbe andare a nove punti di vantaggio con nove partite ancora da giocare, potendo poi beneficiare del Mantova in casa alla giornata successiva, in piena crisi, mentre i liguri dovranno poi vedersela con il Cesena, che ha risalito la classifica fino al sesto posto ed è una delle squadre più in forma nella lotta playoff. Un pareggio consentirebbe di mantenere immutata la situazione, di conseguenza Il Pisa ha a disposizione due risultati su tre per stare tranquillo. In ogni caso, anche se lo Spezia dovesse vincere, rimarrebbe con tre punti ancora da recuperare. Il gruppo squadra può quindi preparare questa gara con grande tranquillità, consapevole del fatto che saranno gli avversari a dover fare la partita.