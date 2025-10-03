IL DIRETTORE DI GARA. A Bologna arbitra Abisso

La partita del "Dall’Ara" verrà diretta da Rosario Abisso: il fischietto palermitano in carriera ha incrociato ben 11 volte la strada dello Sporting Club. Il bilancio del Pisa con questo arbitro è di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte: l’ultimo precedente risale al 26 dicembre dello scorso anno, quando i nerazzurri all’Arena Garibaldi sconfissero 3-1 il Sassuolo nello scontro al vertice della Serie B. Molti anche i precedenti con il Bologna, ben 16: i rossoblu con Abisso hanno raccolto 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. In questa stagione il fischietto siciliano ha arbitrato lo 0-0 della seconda giornata tra Torino e Fiorentina. Gli assistenti sono Valerio Vecchi (Lamezia Terme) e Vittorio Di Gioia (Nola), con Giuseppe Collu (Cagliari) nel ruolo di quarto ufficiale. Note sicuramente più dolenti per quel che concerne la coppia assegnata al Var: Francesco Meraviglia (Pistoia) e Manuel Volpi (Arezzo). L’arbitro toscano fu protagonista della partita di Cittadella del novembre del 2021, quando ridusse in otto uomini la formazione allora guidata da Luca D’Angelo estraendo due rossi diretti ai danni di Adam Nagy e Idrissa Tourè, e cacciando Lorenzo Lucca con due ammonizioni. Un trittico di decisioni che lasciò parecchio malumore nell’ambiente nerazzurro, fortemente penalizzato nella partita giocata in terra veneta e conclusa con la vittoria per 2-0 dei padroni di casa. Manuel Volpi invece diresse l’ultima partita della sua carriera in occasione di Cremonese-Pisa del 1 maggio 2024, quando divenne protagonista della scena assegnando una punizione inesistente ai padroni di casa che fu convertita nel gol vittoria da Massimo Coda.

M.A.