Il direttore di gara e gli incroci. Arbitra Luca Zufferli. Fischietto di Udine

La gara di domani è stata affidata a Luca Zufferli: il fischietto di origini udinesi in questa stagione ha già arbitrato quattro partite in Serie A e una in Coppa Italia. In carriera ha incrociato il Pisa in quattro occasioni: l’ultima risale al 13 gennaio 2024 quando, nel torneo cadetto, Pisa e Reggiana si divisero la posta in palio con il 2-2 finale dell’Arena Garibaldi sigillato dai gol di Valoti e Nicholas Bonfanti. Decisamente meno piacevole il ricordo della penultima partita arbitrata da Zufferli: il 13 agosto 2022, nella prima giornata di Serie B, il Pisa venne sconfitto a Cittadella con un 4-3 ricco di polemiche e contestazioni. Dopo il vantaggio nerazzurro siglato da Masucci, i veneti si portarono sul 4-1 grazie anche alla sfortunata autorete di Hermannsson e a ben tre rigori assegnati ai padroni di casa. Tutti, francamente, più che dubbi: nel giro di appena un quarto d’ora Baldini si presentò due volte dal dischetto (venendo neutralizzato la prima volta da Nicolas), imitato dall’ex Raul Asencio. Da ricordare anche il precedente del 25 settembre 2018 in Serie C: il derby con l’Arezzo (0-0) venne disputato all’Arena Garibaldi nonostante il Monte Pisano stesse bruciando ininterrottamente dalla sera precedente. Un solo precedente invece tra Zufferli e il Milan: il 3-0 rifilato al Lecce nello scorso campionato. Il fischietto udinese sarà coadiuvato da Luigi Rossi (Rovigo) e Vito Mastrodonato (Molfetta). Il quarto ufficiale invece sarà Giuseppe Collu (Cagliari). Addetti al Var, infine, Matteo Gariglio (Pinerolo) e Daniele Doveri (Roma 1).

M.A.