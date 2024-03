Il doppio ex della partita Ferruccio Mariani. "Pisa favorito, ma deve migliorare. Mi manca venire in città»

Ha vissuto gli anni migliori in nerazzurro, quelli al fianco di Romeo Anconetani e Gigi Simoni con il quale ha vinto. E vinto ancora.

Il doppio ex della partita è Ferruccio Mariani che, a inizio stagione, ha lasciato il suo incarico con la Ternana Primavera, allenata per 6 anni in Umbria. Mariani, protagonista dal 1980 al 1987 negli anni d’oro del Pisa Sporting Club, ha anche allenato il sodalizio nerazzurro in due occasioni tra il 2006 e il 2009. E’ lui l’uomo giusto per presentare la partita tra Pisa e Ternana di domani.

Le due squadre?

"Il Pisa arriva da una vittoria e si è tirato fuori dalla zona playout, anche se non può abbassare la guardia. La Ternana ha una squadra molto giovane, fa bene per i giovani, ma il mio augurio è che entrambe, a fine stagione, escano fuori da questa situazione".

Che gara si aspetta sabato?

"Sarà una bella partita e la Ternana gioca meglio fuori casa rispetto alle gare in casa".

Anche il Pisa quest’anno ha guadagnato 20 punti fuori casa a fronte di 14 all’Arena. Secondo lei perché?

"Parto dal mio vissuto. Già da quando lavoravo con Simoni il Pisa, costruito per vincere, incontrava squadre meno blasonate che si chiudevano. Fuori casa si è spesso più attendisti. E’ una cosa che capita sempre più spesso nel calcio, anche il Palermo ad esempio ha lo stesso ruolino. Poi naturalmente ci saranno anche situazioni interne che vanno conosciute. In casa però è sempre più difficile a livello generale. Se poi si subisce gol diventa più difficile reagire".

Chi vede favorita per la partita?

"Il Pisa per me è più forte della Ternana, basti solo pensare ai nomi in rosa. Pensavo però facesse un po’ meglio in campionato. Non ci son colpe generali, Bisognerebbe capire quali sono le problematiche anche interne che affliggono il Pisa. Di sicuro in questo momento potrebbero fare molto meglio".

Cosa fa adesso Ferruccio Mariani?

"Sto aspettando un’offerta. Sarei dovuto rimanere a Terni, ma dopo la vendita di Bandecchi sono rimasto legato a lui e non ho avuto la conferma della società".

Cosa le resta di Pisa?

"Mi ha dato più il Pisa che io al Pisa, sono onesto. Sono diventato uomo con Anconetani e ho vissuto la vita che chiunque avrebbe voluto fare. Mi manca venire in città, verrò a trovare il mio amico Franco Ipsaro. Mi auguro da tifoso pisano che il Pisa faccia sempre meglio e si tolga tutte le soddisfazioni".

Michele Bufalino