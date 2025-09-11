Il famoso centrocampista incorona il nuovo acquisto nerazzurro. Nainggolan: "Stengs? Decisivo»

"Calvin Stengs? Un giocatore fortissimo": dal giorno dell’annuncio dell’ingaggio del trequartista olandese da parte del Pisa, da più parti sono arrivate queste parole. Nel corso dell’introduzione al media day organizzato dalla società due giorni fa, il diesse Vaira non ha esitato a esaltare le doti del giocatore. Indubbiamente un’iniezione di entusiasmo per la tifoseria nerazzurra, smaniosa di vedere all’opera il numero 23 sui campi della Serie A. Dopo il buon impatto con la nuova realtà nei minuti finali della sfida contro la Roma, disputati a poco meno di 48 ore dal suo approdo ufficiale allo Sporting Club, il 27enne originario di Haarlem (un sobborgo di Amsterdam) ha approfittato della sosta del campionato per mettere benzina nelle gambe e immagazzinare le nozioni tattiche proposte da mister Gilardino. L’ultimo estimatore dell’ex Feyenoord, in ordine di tempo, ad aver apposto il proprio giudizio positivo sull’acquisto perfezionato da Vaira e Corrado è Radja Nainggolan: un ex calciatore che di Serie A se ne intende parecchio e che sa bene come fare la differenza sul rettangolo verde a suon di gol, assist e prestazioni dense di ottimi contenuti. Ospite di FantaLab, un canale specializzato nel gioco del fantacalcio, l’ex mezzala di Roma e Inter ha riservato parole di grande stima nei confronti di Stengs: "Abbiamo giocato insieme nell’Anversa (correva la stagione 2022-2023, ndr) e ricordo che rimasi impressionato dalle sue qualità. È nato come il classico esterno mancino che gioca a destra: è bravissimo a dribblare l’avversario e accentrarsi per sfruttare la grande qualità del suo piede sinistro. Ma ha anche una buona struttura fisica e sa disimpegnarsi bene anche come mezzala: ovviamente sono tutte caratteristiche da verificare in un campionato sicuramente più complicato come la Serie A, ma stiamo parlando di un giocatore che per il Pisa può rivelarsi decisivo". L’unico dubbio espresso dall’ex centrocampista belga è legato alla tenuta fisica: "Calvin ha dovuto superare un paio di brutti infortuni al ginocchio e non so quali strascichi possano avergli lasciato. Se sta bene, è fortissimo". È l’auspicio di tutta la tifoseria nerazzurra, che si ritrova in squadra un calciatore capace di disputare da titolare le gare del Feyenoord nell’edizione 2023-24 della Champions League, in aggiunta ai 6 gol e 13 assist messi a referto nell’Eredivisie olandese.

M.A.