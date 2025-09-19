IL FISCHIETTO. Arbitra l’incontro. Valerio Crezzini

La sfida del "Maradona" sarà diretta da Valerio Crezzini. Il Pisa e il Napoli non hanno precedenti ufficiali con questo arbitro, che rappresenta una delle grandi speranze dell’associazione di settore: a soli 32 anni il fischietto senese si appresta a dirigere la terza gara della carriera in Serie A. L’esordio in questa categoria è arrivato nel finale della passata stagione, quando è stato chiamato a dirigere il match tra Udinese e Monza valido per la trentaseiesima giornata: 2-1 per i brianzoli il punteggio finale. In quest’annata per Crezzini sembra essere arrivato il momento della verità: il designatore Gianluca Rocchi lo ha già chiamato in causa per la sfida tra Lazio e Verona del secondo turno, terminato con il 4-0 finale in favore dei capitolini. Ad assistere il fischietto senese ci saranno Alessandro Costanzo (Orvieto) e Vito Mastrodonato (Molfetta). La squadra arbitrale sarà completata dal quarto ufficiale Gianluca Manganiello (Pinerolo). Al Var Paolo Mazzoleni (Bergamo) coadiuvato da Antonio Giua (Olbia). La prevendita per il settore ospiti dello stadio partenopeo nel frattempo sta proseguendo parecchio a rilento, complici il giorno e l’orario di gioco (lunedì 22 settembre alle 20.45) e la restrizione della tessera del tifoso sottoscritta entro il 1 settembre. Di tutt’altro tono invece la corsa al tagliando per la sfida al "Dall’Ara" di domenica 5 ottobre: la spedizione nerazzurra ha sfondato il muro delle 800 unità.

M.A.