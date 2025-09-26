Il fischietto. Direzione affidata a Manganiello. Scelta di esperienza

Sarà Gianluca Manganiello l’arbitro di Pisa-Fiorentina. L’arbitro classe 1981 della sezione di Pinerolo, passato agli onori della cronaca in quanto, in occasione della prima partita di campionato tra il Como e la Lazio, fu il primo a dichiarare al pubblico la decisione presa al var. Una designazione esperta, quella fatta da Rocchi (che, dopo gli errori di Napoli ha fermato per un turno il var Mazzoleni, mentre Crezzini sarà il quarto uomo della partita della Roma contro l’Hellas Verona) per il derby toscano. Sono 112 le partite dirette nel massimo campionato dal direttore di gara classe 1981, mentre in Serie B addirittura 127. La squadra arbitrale sarà completata dai guardalinee Marcello Rossi e Giacomo Monaco. Luca Zufferli il quarto uomo. L’arbitro addetto al var sarà Ivano Pezzuto di Lecce (che ha diretto la sfida di ieri in Coppa Italia contro il Torino), coadiuvato da Fabio Maresca della sezione di Napoli. I precedenti di Gianluca Manganiello alla direzione del Pisa sono dieci. Il più lontano nel tempo risale addirittura alla stagione 2010-11, con la vittoria all’Arena dei nerazzurri per 2-0 contro il Siracusa in Serie C. Il più recente, invece, è di appena tredici mesi fa. Parliamo della prima giornata di campionato, sempre all’Arena, con il pareggio del Pisa di Inzaghi in rimonta per 2-2 contro lo Spezia di Luca D‘Angelo con le reti di Touré e Canestrelli. Il bilancio è di totale parità: due vittorie a favore del Pisa, due sconfitte, oltre a quattro pareggi. Lorenzo Vero