Il gioco della moviola. Arbitri, gol e proteste

Facciamo un gioco: immaginiamo di radunare dieci appassionati di calcio, neutrali rispetto alla gara disputata dal Pisa venerdì sera a San Siro, e interroghiamoli sulle decisioni prese da direttore di gara e Var in occasione delle quattro reti siglate da nerazzurri e Milan. Siamo ragionevolmente sicuri che l’unanimità di valutazione sarebbe praticamente impossibile da raggiungere in ciascuno degli episodi che hanno contribuito a fissare il punteggio finale. Vi basti sapere che due ex arbitri, nello specifico il commentatore di Dazn Luca Marelli e il "free lance" Gianpaolo Calvarese, sono totalmente in disaccordo sul gol che ha aperto i conti nella notte milanese. Secondo Marelli la rete di Rafa Leao è regolare e di conseguenza la decisione presa dal direttore di gara Zufferli e il Var Gariglio è corretta: la corsa di Pavlovic verso la traiettoria del pallone con partenza in fuorigioco e il tentativo di deviazione a un paio di metri dalla porta non ha influenzato l’intervento di Semper. Per Calvarese invece la scelta più giusta da parte della squadra arbitrale sarebbe stata l’annullamento della marcatura rossonera. Perché il difensore serbo con il suo chiaro movimento di intervenire sulla sfera ha indotto Semper ad aspettarsi una deviazione decisiva, ritardando così il gesto della parata nonostante la conclusione di Leao fosse partita da venti metri di distanza e il portiere croato non avesse mai perso il contatto visivo con la sfera.

Lieve disaccordo anche per il rigore conquistato da Cuadrado: nonostante il difensore De Winter avesse il braccio sinistro larghissimo, sia Marelli che Calvarese sottolineano "il tentativo del giocatore di riavvicinare l’arto al corpo". Da una parte Marelli ha suggerito il mancato intervento del Var, che avrebbe suggerito a Zufferli di revocare il penalty. Dall’altra Calvarese è rimasto con dei dubbi. Veniamo quindi al raddoppio del Pisa siglato da Nzola: stavolta le posizioni dei due ex arbitri sono diametralmente opposte. Marelli ha segnalato il contatto falloso tra Moreo e Gabbia, che avrebbe dovuto indurre all’intervento del Var per l’annullamento del gol del Pisa, nonostante lo scontro tra i due fosse avvenuto a oltre dieci metri di distanza dal pallone e, quindi, potenzialmente ininfluente sullo sviluppo dell’azione. Secondo Calvarese invece il direttore di gara e il Var hanno applicato bene il regolamento, tralasciando il contatto tra l’attaccante nerazzurro e il difensore rossonero. Chiudiamo la carrellata con il pareggio finale di Athekame, paradossalmente l’episodio che più degli altri ha provocato le proteste e l’amarezza nell’ambiente nerazzurro ma che ha visto Marelli e Calvarese allinearsi alla scelta di Zufferli. La motivazione è che, da regolamento, se anche uno o più calciatori si trovano in posizione di fuorigioco sulla conclusione di un compagno ma a una distanza dalla porta superiore ai cinque metri, l’infrazione non viene sanzionata. M.A.