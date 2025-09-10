Il giovane MAucci. "Felice di allenarmi con tanti campioni»

Acquista il giornale
Tra campioni affermati, giovani già noti e calciatori pronti a rilanciarsi, in questa estate a Pisa è arrivato in...

di LORENZO VERO
10 settembre 2025
Tra campioni affermati, giovani già noti e calciatori pronti a rilanciarsi, in questa estate a Pisa è arrivato in sordina, in punta di piedi, è arrivato anche Maucci. Classe 2007, libero dopo il fallimento del Brescia, di cui è stato il gioiello della Primavera, il trequartista ha lavorato dall’estate con la squadra di Gilardino: "C’è stata una grande crescita per me, ho svolto il ritiro con una di Serie A, ho l’opportunità di giocare con campioni come Juan (Cuadrado, che è seduto accanto a lui in conferenza, ndr), che vedevo solo in televisione. È un motivo di orgoglio e una motivazione. Loro ci aiuteranno per migliorare. Ovvio, il salto dal calcio giovanile alla Serie A è enorme, ma giorno dopo giorno è più facile abituarsi alla velocità". È sorridente, con la carriera davanti, ma gli obiettivi già in testa: "Il primario è di migliorare ogni giorno, poi vorrei esordire e ritagliarmi minuti in Serie A". Chiaro anche sulla scelta del Pisa: "Il progetto mi ha colpito sin da subito, da quando ho parlato con il direttore. Non ti comprano a parole, ma ti dimostrano con i fatti, facendoci giocare in estate e dandoci la possibilità di metterci in mostra. Anche questo di dimostra e ti fa capire che tipo di società sia il Pisa". L.V.

