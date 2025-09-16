Il lato positivo. Da Semper a Canestrelli, la difesa c’è. Dal reparto arretrato le prime certezze

Come in tutte le medaglie, a fronte di una faccia che sottolinea alcuni evidenti problemi che Alberto Gilardino ha il compito di risolvere in tempi brevi per non farli tramutare in lacune strutturali, ce n’è un’altra che evidenzia un aspetto positivo molto importante. Segnare al Pisa è un compito molto complicato per gli avversari. Non ci sono soltanto i gol incassati a dirlo: ce lo spiegano i dati raccolti dai nerazzurri nelle prime tre gare di campionato. Per il momento il Pisa viaggia alla media di una rete subita a partita, ma le sfide contro Atalanta, Roma e Udinese ci raccontano una storia che ci può far valutare ottimisticamente il prosieguo del cammino nerazzurro.

All’esordio a Bergamo Adrian Semper ha dovuto opporsi 5 volte alle conclusioni atalantine, cancellando 2 occasioni da gol clamorose. Una settimana dopo, contro la Roma, il numero di tiri verso la porta nerazzurra concessi dai compagni di reparto è sceso di un’unità (4), e anche i "miracoli" del portierone croato si sono dimezzati: a referto è finito soltanto il riflesso sulla zampata sottomisura di Dovbyk nel finale. Domenica pomeriggio i tiri effettuati dall’Udinese nello specchio della porta pisana sono stati ancora meno: appena 3, e in una sola occasione Semper ha dovuto sporcarsi i guanti. Ne consegue, quindi, che l’intera fase difensiva impostata da Gilardino sta funzionando abbastanza bene, soprattutto se pensiamo che da Bergamo a domenica scorsa lo Sporting Club non è mai andato in sofferenza sui calci di punizione e sui corner, fondamentali che nel calcio moderno portano pericoli e chance per segnare molti gol. Viceversa, ciò che può essere migliorato possiamo rintracciarlo nella difesa dell’area di rigore durante le situazioni di pallone in movimento, dalle quali sono arrivati tutti e tre i gol incassati. Soltanto nella sfida con l’Udinese (nella foto l’esordio di Bonfanti) i nerazzurri hanno dovuto fare fronte a ben 7 tentativi avversari effettuati dall’interno dell’ultima porzione di campo. Contro la Roma i tiri subiti dall’interno dell’area di rigore sono stati 6 sui 10 totali tentati dai giallorossi, e addirittura 14 sono stati quelli scagliati dai giocatori dell’Atalanta nella serata d’esordio. A conferma che la tenuta difensiva del Pisa sta migliorando progressivamente: fondamenta solide che devono dare fiducia e consapevolezza anche in fase offensiva.

M.A.