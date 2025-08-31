Il mercato: ultime ore di trattative. Lorran, il brasiliano firma

Non si ferma il lavoro sul mercato del Pisa neanche in questi ultimi giorni, neanche nel giorno della partita che ha rappresentato il ritorno dei nerazzurri all’Arena nel massimo campionato. Dopo essere arrivato nella notte di venerdì, nella giornata di ieri Lorran avrebbe firmato il proprio contratto con il club nerazzurro. Il classe 2006 arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto (obbligo in caso di salvezza) dal Flamengo. Secondo rinforzo nell’ultima settimana di calciomercato messo a disposizione di Gilardino dopo Stengs.

Ore decisive per la situazione Giovanni Bonfanti. Il Pisa e l’Atalanta hanno infatti raggiunto l’accordo per il ritorno del difensore, che è rimasto in panchina nella partita dei bergamaschi al "Tardini" contro il Parma. Intanto, sono momenti decisivi per attendere la decisione da parte di Raul Albiol. Il difensore si è preso del tempo per riflettere assieme alla famiglia l’offerta fattagli dal Pisa. In uscita ancora da definire le situazioni di Arena e Rus. Insomma, ultime ore ancora caldissime per completare la campagna acquisti.

Lorenzo Vero