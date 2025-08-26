Il mercato. Un nuovo nome . È Calvin Stengs

Ultima settimana di mercato. Sette giorni precisi, prima del gong finale sulla sessione estiva di calciomercato. Tanti i movimenti in entrata: prosegue la trattativa con l’Atalanta – le due società hanno avuto un incontro ravvicinato domenica sera allo stadio - per chiudere per il ritorno di Giovanni Bonfanti a rinforzare il pacchetto difensivo, mentre sono in programma novità per un nuovo profilo. Parliamo di Calvin Stengs, attaccante classe 1998 di proprietà del Feyenoord. Un profilo internazionale: il trequartista, esterno d’attacco classe 1998 nel proprio curriculum vanta 119 presenze in Eredivisie tra appunto il Feyenoord e l’AZ Alkamaar e 28 in Ligue1 con la maglia del Nizza (oltre a un’esperienza olandese con la maglia dell’Anversa), e che è sceso in campo in otto occasioni con la maglia dell’Olanda, segnando anche tre gol. Sono previsti contatti per capire la possibilità di una vera apertura per il trasferimento al club nerazzurro.

Non solo operazioni in entrata, la dirigenza è anche al lavoro per piazzare gli ultimi calciatori rimasti fuori dal progetto tecnico nerazzurro. Fatta per il trasferimento di Pietro Beruatto (nerazzurro dal 2021) allo Spezia, un dialogo tra le società che andava avanti da tempo che finalmente ha trovato un accordo finale. Per il terzino sinistro che ha lavorato individualmente lungo tutta l’estate, la cessione avviene con la formula del prestito con diritto di riscatto e obbligo nell’eventualità di promozione in Serie A dei liguri.

Lorenzo Vero