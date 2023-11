IL NOTIZIARIO. Allenamento aperto oggi all’Arena

Per la prima volta da questo marzo, il Pisa apre le porte ai propri tifosi. La comunicazione, arrivata nel pomeriggio di ieri, annuncia la decisione della società nerazzurra di svolgere l’allenamento di oggi, il penultimo della settimana prima di una domenica di riposo, all’Arena Garibaldi davanti al proprio pubblico. Torna così la possibilità di assistere all’allenamento del Pisa, appuntamento che era diventato tradizione la scorsa stagione dal momento del ritorno di Luca D’Angelo al "Cetilar" di San Piero a Grado, interrotta all’inizio della striscia negativa di risultati, e mai più riproposta, fino a oggi. Alle 15:00 apriranno i cancelli dell’Arena Garibaldi per permettere così l’ingresso dei tifosi. Solitamente, anche nella storia recente, il tifo pisano ha sempre risposto presente all’appuntamento, soprattutto quando questo si è svolto allo stadio, come accadde nell’aprile del 2022 alla vigilia di quella che fu la sfida di alta classifica contro al "Via del Mare" contro il Lecce. Prima occasione, così, ritiro di Rovetta escluso, per assistere a un allenamento diretto da Alberto Aquilani. Un momento richiesto a gran voce dai tifosi, e atteso anche dallo stesso allenatore, come ribadito più volte nel corso delle conferenze stampa, che si è potuto realizzare solamente adesso data l’impossibilità logistica di riaprire il centro di allenamento al pubblico. L’evento permetterà così di sviluppare il rapporto tra la squadra, reduce dalla vittoria di Bolzano, e il pubblico, a una settimana dal rientro in campo, proprio all’Arena, contro il Brescia dell’ex Maran.

Lorenzo Vero