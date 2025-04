IL NOTIZIARIO. Arena da record. Oltre 9.700 tagliandi venduti

Non si ferma l’onda di entusiasmo e passione attorno alla squadra di Pippo Inzaghi: l’allenatore nerazzurro aveva chiesto la bolgia "fin dal riscaldamento" e, a giudicare dal ritmo col quale sta procedendo la prevendita, è facile pensare che la otterrà. A poco più di 48 ore dal fischio d’inizio del match col Modena l’Arena presenta già il miglior colpo d’occhio di tutta la stagione: è stato superato di slancio il record di tagliandi staccati, registrato in occasione della sfida di Santo Stefano. Lo scorso 26 dicembre, ad assistere allo strepitoso 3-1 rifilato da Tramoni e soci al Sassuolo, erano presenti 9.300 (poco più di cento quelli giunti dall’Emilia Romagna): questo primato è stato spazzato via dal dato che di ora in ora viene ritoccato verso l’alto. A spingere la formazione di Superpippo verso un successo che avvicinerebbe di altri tre, importantissimi, passi il traguardo finale ci sono già più di 9.700 cuori nerazzurri. Anche la gradinata, sia il settore premium che laterale, è prossima all’esaurimento: terminata questa manciata di tagliandi, ne rimarranno soltanto in tribuna inferiore (pochi) e superiore (disponibilità più ampia). Da Modena, al momento, sono stati acquistati circa 400 biglietti.

M.A.