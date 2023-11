IL NOTIZIARIO. Condizioni di Marin tutte da valutare

Riprenderà oggi dopo un giorno di riposo l’attività del Pisa Sporting Club. Ieri infatti il gruppo squadra nerazzurro ha osservato un giorno di riposo. Da valutare specialmente le condizioni di Marius Marin e Alessandro Arena. Il primo è uscito malconcio dalla sfida con il Como. Non solo una botta alla caviglia per il capitano del Pisa, ma anche un problema al polpaccio che è stato rivelato dallo stesso allenatore Alberto Aquilani in conferenza stampa, margine della gara di sabato pomeriggio. Anche Alessandro Arena, che è rimasto a scaldarsi a bordo campo, ma non è entrato, sta soffrendo ancora dei postumi del suo problema distorsivo alla caviglia. Lo stesso tecnico nerazzurro infatti ha rivelato come Arena non sia ancora al top della forma e che non riesca ad allenarsi in piena continuità. Nel corso di questa settimana saranno rivalutate anche alcune condizioni, come quelle di Touré e di D’Alessandro. Quest’ultimo tra un paio di settimane dovrebbe essere pronto a rientrare gradualmente in gruppo. Nel frattempo questa mattina la squadra si riunirà nuovamente al centro sportivo ‘Cetilar’ di San Piero a Grado. L’obiettivo è quello di essere pronti per la prossima partita, quella di sabato prossimo contro il Sud Tirol in trasferta a Bolzano. Una partita dal coefficiente di difficoltà altissimo poiché gli avversari, oltre a essere in piena zona playoff, lo scorso anno hanno battuto per ben due volte i nerazzurri, dimostrando di essere tra le bestie nere del Pisa. I nerazzurri ritroveranno due ex: Nicholas Siega e Andrea Cisco, entrambi facenti parte della rosa a disposizione di Pierpaolo Bisoli.

M.B.